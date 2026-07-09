América de Cali desbarata su defensa: confirmadas dos salidas

El club caleño anunció que los jugadores Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia no siguen en el club para el 2026-II.

Daniel Bocanegra rechazando un balón | Vizzor Image

La pretemporada del América de Cali avanza por estos días y el club también aprovecha para terminar de definir su nómina de cara al siguiente semestre. Dicho esto, el conjunto ‘Escarlata’ anunció la salida de dos jugadores de la zona defensiva en las últimas horas.

Los ‘Diablos Rojos’ ya habían dado a conocer que Yojan Garcés y Jorge Soto no continúan en el equipo. Por otra parte, la institución también ha anunciado algunos refuerzos como Luis Quiñones, Yhormar Hurtado, Yani Quintero, entre otros, a la espera de próximos movimientos en el mercado.

Para seguir trayendo sangre nueva se hace necesario ampliar la depuración de la nómina y eso es lo que hizo la ‘Mechita’ con Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia, quienes no van más en los planes de David González. No obstante, el deber ser sería que le traigan al timonel los reemplazos adecuados.

Los números de ambos futbolistas

Se debe tener presente que los dos jugadores se desempeñan como defensas centrales. En el caso de Guardia, llegó a inicios del 2024 al combinado caleño. Con la camiseta del América el zaguero disputó 80 partidos, hizo 3 goles, una asistencia y sumó 6.093 minutos dentro de la cancha.

Bocanegra también llegó para esas mismas épocas y el ex Atlético Nacional alcanzó a disputar 72 compromisos como ‘Escarlata’. Además, hizo un gol y una asistencia y consiguió registrar 5.884 minutos en el campo.

Ahora ambos jugadores deberán empezar a mirar opciones en el mercado para continuar con sus carreras profesionales. De momento no hay conocimiento de alguna oferta por los servicios de ellos. Habrá que esperar que con el pasar de los días se aclare el panorama para saber qué va a pasar.

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