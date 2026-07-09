¿Quién será el campeón del Mundial 2026? Esta es la predicción de la IA

Con solo ocho selecciones en el camino, la inteligencia artificial tiene a su favorito para levantar el título

Francia y España, los favoritos | Imago7

La definición del título en el Mundial 2026 está cada vez más cerca. Con solo ocho equipos en la contienda, en Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre quién es su favorito para ganar la Copa del Mundo de 2026, basándose en las estadísticas de las selecciones en sus últimos compromisos, de acuerdo al ranking de cada una de las confederaciones y el momento por el que pasan en la actualidad.

Son ocho los representativos que se mantienen con vida en el torneo, aunque cuatro de ellos dirán adiós entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza se juegan el todo por el todo con la mira puesta en la gran final del 19 de julio.

¿Cuándo y donde se juega la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido por el título, correspondiente al Partido 104 del torneo, comenzará a las 13:00 horas tiempo del centro de México y enfrentará a los ganadores de las semifinales (Partidos 101 y 102), quienes buscarán levantar el trofeo de campeón del mundo.

El inmueble, inaugurado en 2010 y con una capacidad para 80,663 espectadores, será el escenario del encuentro más importante del torneo. Habitualmente es la casa de los New York Giants y New York Jets de la NFL, aunque en los últimos años también ha recibido eventos internacionales de fútbol, como la final de la Copa América Centenario 2016 y la final del Mundial de Clubes 2025, además de varios partidos de esa competición.

Durante la Copa del Mundo 2026, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un total de ocho partidos, siete de ellos ya disputados: cinco de la fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final, uno de octavos y la gran final. Entre los encuentros más destacados que ya recibió se encuentran Brasil vs Marruecos, Francia vs Senegal, Panamá vs Inglaterra y el triunfo de Noruega sobre Brasil en octavos de final, antes de convertirse en la sede donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El estadio New York New Jersey | GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Según la Inteligencia Artificial, ¿Quién será el campeón del Mundial 2026?

Según los modelos de predicción basados en inteligencia artificial, probabilidades de casas de apuestas y el rendimiento mostrado durante el torneo, Francia aparece como la principal favorita para conquistar el Mundial 2026. La selección francesa lidera la mayoría de las proyecciones gracias a la solidez que ha mostrado en su camino hacia los cuartos de final, además de contar con una de las plantillas mejor valoradas del campeonato. Detrás aparecen Argentina, Inglaterra y España, mientras que Marruecos es considerado el equipo con menores probabilidades de levantar el trofeo entre los ocho sobrevivientes.

Las simulaciones también señalan que la final con mayor probabilidad de ocurrir sería Francia contra Inglaterra, seguida por un Francia vs Argentina. En cuanto al campeón, la mayoría de los modelos otorgan una ligera ventaja al conjunto francés por encima del resto de los aspirantes. Sin embargo, las proyecciones son únicamente estimaciones construidas con datos estadísticos, historial, ranking FIFA y desempeño reciente, por lo que el resultado definitivo dependerá de lo que ocurra en la cancha durante las fases finales del torneo.

Mbappé lleva 11 goles en eliminación directa | Reuters

¿Cómo están los momios y qué selección paga más si es campeón del Mundial 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente.mx, Francia es amplio favorito para llevarse el título. El triunfo de los galos en la final tiene un momio de +187, cifra que se encuentra muy lejana si la comparamos con las selecciones que más pagan si son campeonas. En ese aspecto, Suiza y Bélgica son los países que mejor reditúan con un momio de +3300 (es decir que ganarías 3300 pesos por cada 100 apostados).

En cuanto a los favoritos, España es la segunda en el listado con un momio de +350, seguida por Argentina e Inglaterra, con +400 y +450 respectivamente. Cabe destacar que Francia y España, las dos con mayor posibilidad de título según las apuestas, se verían las caras en semifinales, al igual que Argentina e Inglaterra.

Suiza +3300

Bélgica +3300

Marruecos +2800

Noruega +1600

Inglaterra +450

Argentina +400

España +350

Francia +187

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