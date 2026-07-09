El fuerte descargo de un emblema de Costa Rica: “Siento que se le ha perdido el valor a la camiseta de la Selección”

El delantero disputó tres Copas del Mundo con la Tricolor y analizó el recambio generacional.

La Selección de Costa Rica | Imago 7

Joel Campbell habló sobre la actualidad de la selección de Costa Rica y repasó distintos aspectos del proceso que atravesó el equipo durante la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El delantero, que disputó tres Copas del Mundo con la Tricolor, analizó el recambio generacional, la presencia de los futbolistas experimentados y los factores que, según su perspectiva, incidieron en el rendimiento del equipo.

El atacante explicó en diálogo con ESPN que sus palabras no están relacionadas con la nostalgia ni con su ausencia durante gran parte del camino clasificatorio. Habló desde su experiencia como uno de los jugadores que formó parte de una etapa importante del fútbol costarricense y que conoce el funcionamiento interno de la selección.

Para el futbolista, el análisis del presente de Costa Rica no debe centrarse únicamente en un entrenador, una dirigencia o una generación de jugadores. Considera, además, que existe un aspecto vinculado a la identidad del plantel y al significado de representar al país: “Siento que ahora en Costa Rica se le ha perdido el valor a la camiseta de la Selección.”

Joel Campbell con la Selección de Costa Rica. Imago 7

Joel Campbell cuestionó el manejo del cambio generacional

Uno de los principales puntos que mencionó fue la manera en que Costa Rica llevó adelante la transición entre jugadores experimentados y nuevos talentos. Para él, la renovación de una selección debe darse de forma progresiva y con futbolistas capaces de acompañar el crecimiento de los más jóvenes: “No es que llegara tarde la experiencia. Yo siento que el proceso no fue el adecuado.”

El delantero remarcó que la experiencia sigue siendo un elemento necesario dentro de un grupo nacional, ya que los referentes ayudan a manejar los momentos de presión y las situaciones propias de una Eliminatoria. “Siempre hay gente referente, gente de experiencia que le marca el camino a los jóvenes para que se sientan arropados”, sostuvo.

El exfutbolista recordó que, al comenzar su etapa con Costa Rica, contó con el respaldo de jugadores de trayectoria, quienes resultaron claves para su adaptación y desarrollo dentro del equipo. Según su análisis, los veteranos deben estar presentes por rendimiento y no únicamente por su recorrido: “La gente de experiencia tiene que estar por rendimiento, no por nombre, pero siempre es muy importante.”

Señaló, además, que el cierre de la Eliminatoria dejó al descubierto una contradicción, ya que el equipo terminó recurriendo a algunos futbolistas que habían quedado fuera al inicio del proceso. “Al final recurrimos a lo que prescindimos al inicio. No le veo la lógica.”

Sobre el trabajo de Miguel Herrera, evitó responsabilizar directamente al entrenador, aunque reconoció que no compartió algunos aspectos del proceso. También recordó el camino hacia Catar 2022, donde, según su perspectiva, hubo una combinación entre juventud y experiencia que permitió competir en la clasificación.

Finalmente, se refirió a su regreso a las convocatorias y aseguró que comprende que debía mejorar su rendimiento para volver a ser tenido en cuenta. “Tengo que mejorar. Tengo que crecer como futbolista. Tengo que volver a ser el mejor.” El atacante afirmó que mantiene su deseo de representar a Costa Rica y que su objetivo es recuperar el nivel dentro del campo.

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