Francia vs Marruecos hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Cómo seguir todos los partidos en la cita mundialista desde Guatemala.

Francia vs Marruecos dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

La Copa Mundial 2026 continúa con los cuartos de final y uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán Francia y Marruecos este jueves 9 de julio en el Estadio Boston. Ambas selecciones buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un duelo que revive un enfrentamiento de la edición de Qatar 2022. El vencedor avanzará a las semifinales y se medirá con el ganador de la serie entre España y Bélgica.

Francia llega a esta instancia tras vencer por 1-0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que le permitió mantener su campaña perfecta en el torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha ganado todos sus compromisos mundialistas y vuelve a apoyarse en un plantel con experiencia en este tipo de competiciones. Kylian Mbappé fue el autor del gol decisivo frente al conjunto sudamericano y nuevamente aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo francés.

Marruecos afronta este desafío después de derrotar por 3-0 a Canadá en los octavos de final. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi resolvió la eliminatoria gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi, además de una nueva actuación destacada del arquero Yassine Bounou. La selección africana buscará extender su recorrido en el Mundial 2026 y dar otro paso importante frente a uno de los candidatos al título.

Kylian Mbappé en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Francia vs Marruecos en Guatemala

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio en el marco de la los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará la continuidad en la fase de eliminación para el equipo de Didier Deschamps, que tiene como principal figura a Kylian Mbappé, autor de siete goles en lo que va del torneo. El compromiso se disputará a las 14:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Francia vs Suecia estará disponible en TIGO Sports.

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