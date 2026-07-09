Alberto Lati: Rafa Márquez tiene condiciones, pero el fútbol mexicano debe acompañarlo

El exjugador del Barcelona toma las riendas de la selección mexicana, pensando en el Mundial 2030

Alberto Lati, analista de Claro Sports, dedicó su editorial en La Delantera al nuevo técnico de la selección mexicana: Rafael Márquez. El periodista centró su reflexión en el inicio del proyecto rumbo al 2030 y en la duda que rodea al fútbol mexicano: si la estructura nacional está preparada para caminar al ritmo de un entrenador con la trayectoria y formación del exdefensor.

Lati señaló que el nombramiento de Márquez marca un punto de partida distinto para el Tricolor, debido a que no se trata de un cambio improvisado ni de una ruptura total con el proceso anterior. En su análisis, recordó que en los últimos años la selección ha pasado por entrenadores con ideas y perfiles distintos, sin una línea de continuidad clara. “Los últimos tiempos la transición de entrenador a entrenador ha sido ‘destruyan todo, trituro, borrón y cuenta nueva y enojados’”, expresó.

El analista comparó este escenario con otros procesos de la selección mexicana, en los que existieron entrenadores que antes ya habían formado parte del cuerpo técnico nacional. Sin embargo, apuntó que muchas de esas etapas estuvieron marcadas por decisiones irregulares, cambios de rumbo y falta de estructura. Por eso, consideró que el caso de Márquez puede representar una diferencia si la Federación Mexicana de Fútbol respeta la continuidad del proyecto.

Para Lati, Rafael Márquez no llega al cargo solo por una promesa institucional, sino por lo que ha construido dentro y fuera de la cancha. “Rafael Márquez no merece el puesto porque se le prometió, eso es lo de menos. También lo merece, primero que nada por lo que sabe, por lo que puede aportar, por lo que inspira, por su experiencia, por su liderazgo”, afirmó durante su editorial.

Uno de los puntos que más destacó fue la capacidad formativa del nuevo técnico nacional. Lati recordó el paso de Márquez por el Barcelona Athletic, donde trabajó con futbolistas jóvenes dentro de una estructura enfocada en el desarrollo. Desde su visión, ese perfil es clave para una selección que necesita detectar, trabajar y consolidar talento desde edades tempranas.

“Rafa tiene las condiciones para ir lejos. La pregunta es, ¿nuestro fútbol tiene las condiciones para acompañarlo, para ir a su ritmo? No nos engañemos”, lanzó Lati, al cuestionar si el entorno del fútbol mexicano podrá respaldar un proceso que exige cambios más profundos que un simple relevo en el banquillo.

El periodista también fue crítico con el modelo de desarrollo en México. Consideró que el fútbol nacional ha tenido obstáculos en sus estructuras, sobre todo en la detección y proyección de jugadores. En ese sentido, apuntó que los clubes deberían apostar por formar más futbolistas con posibilidades de llegar a Europa, en lugar de priorizar beneficios inmediatos dentro del mercado local.

“Rafael Márquez es la persona indicada y tiene que recibir el apoyo”, insistió Lati. El analista cerró con una idea central para el futuro del Tricolor: si México quiere competir con las potencias, necesita más jugadores en el fútbol europeo, más casos como el de Gil Mora y una industria dispuesta a sacrificar parte del negocio actual para construir un proyecto de mayor alcance hacia el Mundial 2030.

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