Marvel lanza el nuevo tráiler de Avengers: Endgame Encore

Esta nueva versión incluirá cuatro minutos de metraje adicional vinculado a la futura película Avengers: Doomsday

Conoce el nuevo trailer de Avengers Endgame Encore | @MarvelStudios

Avengers: Endgame Encore marcará el regreso a los cines de una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, con una nueva edición que llevará nuevamente a la pantalla grande el cierre de la Saga del Infinito antes de la llegada de Avengers: Doomsday.

Marvel presentó el tráiler de esta nueva versión, aunque el avance no muestra material inédito de la película. En cambio, recupera algunos de los momentos principales de Endgame y funciona como una invitación para volver a vivir la historia que reunió a los Vengadores en su enfrentamiento contra Thanos.

La nueva edición contará con escenas adicionales que no aparecieron en el estreno original de 2019 y llegará a los cines de México el 24 de septiembre de 2026.

¿Cuándo se estrena Avengers: Endgame Encore en México?

Avengers: Endgame Encore llegará a los cines de México el próximo 24 de septiembre de 2026, con funciones disponibles en distintos complejos del país. La preventa comenzó el 25 de agosto a través de las plataformas digitales de las principales salas de cine. Las funciones estarán disponibles en formatos tradicionales, además de salas con certificación IMAX e Infinity Vision, donde habrá contenido adicional exclusivo.

El regreso de Endgame a la pantalla grande ocurre dentro de la preparación de Marvel para el estreno de Avengers: Doomsday, una producción que continuará la historia del universo cinematográfico y que contará con conexiones respecto a eventos anteriores.

Avengers: Endgame Encore: ¿De qué trata la película y cuáles son las novedades?

La historia principal de Avengers: Endgame se mantiene sin modificaciones en su trama central. La película continúa mostrando la batalla de los héroes restantes contra Thanos después de los acontecimientos de Avengers: Infinity War y el intento de revertir las consecuencias del chasquido.

La principal diferencia de esta versión será la incorporación de aproximadamente cuatro minutos de material adicional, que aumentarán la duración del filme de 181 a 185 minutos. Hasta ahora, Marvel no ha especificado en qué momento aparecerán esas nuevas escenas. Existe la posibilidad de que se trate de una secuencia completa o de fragmentos distribuidos dentro de la película.

Los directores Joe y Anthony Russo habían explicado previamente que el nuevo contenido tendría relación con la historia de Avengers: Doomsday. Joe Russo señaló que el reestreno incluiría “metraje que está dentro de la historia de Doomsday y que hemos agregado a Avengers: Endgame”.

Además del material adicional, las versiones proyectadas en salas IMAX e Infinity Vision contarán con elementos exclusivos, entre ellos una introducción especial y un cierre adicional relacionado con la próxima película de Marvel, donde se espere que se muestre a la versión de Tony Stark junto a Doctor Doom, ambos interpretados por Robert Downey Jr.

Te puede interesar: