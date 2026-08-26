Vuelta a España 2026, Etapa 5: los mejores momentos de la carrera del 26 de agosto

Matthew Brennan ganó al sprint la etapa 5 de la Vuelta a España 2026, mientras Tadej Pogacar conservó el liderato tras el recorrido entre Falset y Roquetes

Matthew Brennan conquistó la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 al imponerse en el cierre masivo de Roquetes. El británico del Visma-Lease a Bike consiguió su segundo triunfo en esta edición después de superar a Jordi Meeus, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, y a Vincenzo Albanese, del EF Education-EasyPost. Wout van Aert y Christophe Laporte encabezaron el trabajo que dejó a su compañero en posición para disputar la llegada.

La jornada tuvo varios movimientos antes de resolverse al sprint. Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte integraron la escapada inicial, pero fueron alcanzados a 98 kilómetros de la meta. Ethan Hayter atacó para sumar puntos en el sprint intermedio, Andreas Kron probó suerte antes del Puerto de Paüls y Xabier Mikel Azparren aceleró en el descenso. Tadej Pogacar terminó dentro del pelotón y conservó el liderato general con 3:21 minutos sobre Primoz Roglic.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 26 de agosto en la Vuelta a España 2026

La quinta etapa recorrió 173.3 kilómetros entre Falset, en la Costa Daurada, y Roquetes, en Terres de l’Ebre. El trazado ondulado pasó por localidades como Móra la Nova, El Perelló, L’Ampolla, Deltebre, Amposta, Tortosa, Tivenys y Benifallet. La única dificultad puntuable fue el Puerto de Paüls, ascenso de tercera categoría con 3.5 kilómetros al 7.1 por ciento de pendiente media, ubicado a 24.9 kilómetros de la llegada, según el perfil oficial de La Vuelta.

Pavel Sivakov cruzó primero el Puerto de Paüls, seguido por Jesús Herrada y Jay Vine, mientras varios velocistas tuvieron dificultades para permanecer en el grupo. Azparren intentó romper el control con un ataque a 17 kilómetros del final, pero Visma-Lease a Bike reorganizó el pelotón. Van Aert y Laporte marcaron el ritmo en los últimos metros y Brennan completó el trabajo con una aceleración que le permitió firmar el doblete y confirmar su lugar entre los principales candidatos para las llegadas masivas.

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