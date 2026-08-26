Joel Huiqui confirma que Erik Lira está muy cerca de llegar al Monaco: “Están en la parte final de las negociaciones”

El entrenador cementero habló sobre la situación del mediocampista mexicano y explicó qué pasará si no se concreta su transferencia al fútbol europeo

El futuro de Erik Lira está cada vez más cerca de definirse. El técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, confirmó que las negociaciones entre la directiva celeste y el Monaco avanzan de manera positiva y que el mediocampista mexicano podría concretar su salida al fútbol europeo en los próximos días.

Durante conferencia de prensa, el entrenador cementero explicó que la operación se encuentra en una etapa avanzada, aunque reconoció que mientras no exista un acuerdo definitivo, Lira continúa siendo parte del plantel y está disponible para el equipo.

“Lo de Lira va muy bien, están en la parte final de las negociaciones, esperemos que ya se resuelva. Erik Lira hoy sigue siendo un activo del club, si no se concreta lo de Monaco estará disponible para el viernes”, señaló Huiqui.

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El estratega explicó que el proceso se encuentra en una fase de intercambio entre ambas instituciones, con propuestas y contrapropuestas que buscan llegar a un punto favorable para todas las partes. Huiqui aseguró que espera que la transferencia pueda concretarse, pero también pidió que el jugador mantenga el compromiso con Cruz Azul mientras siga perteneciendo al club.

“Erik lo mencionaba, está listo para jugar el sábado, dependerá de lo que pase, evaluaremos la situación, plantearé con Iván y con el ingeniero, de hoy a mañana, si viaja seremos todos felices y contentos, si no, lo tomaremos en cuenta”, explicó.

La posible salida de Lira representaría una baja importante para Cruz Azul, ya que el mediocampista fue una pieza fundamental durante el campeonato obtenido por el equipo. Sin embargo, Huiqui destacó que el club también tiene alternativas y confía en que el plantel pueda responder ante cualquier escenario.

Sobre los futbolistas que se encuentran recuperándose de lesión, el entrenador reconoció el trabajo realizado por el área médica y explicó que varios jugadores están cerca de regresar a la actividad. “El área de staff médica ha hecho una gran labor para la recuperación”, comentó, al señalar que algunos elementos podrían incorporarse nuevamente al grupo en los próximos días.

Huiqui también habló sobre la construcción del cuerpo técnico y aseguró que las decisiones tomadas después del campeonato fueron pensando en el beneficio de Cruz Azul. “No es un proyecto de Iván Alonso, Joel Huiqui o Víctor Velázquez, es Cruz Azul”, afirmó al explicar la coordinación entre las distintas áreas del club.

Respecto al momento actual del equipo, el entrenador reconoció que existen aspectos por corregir, pero destacó la fortaleza mental del grupo. Huiqui aseguró que el plantel mantiene la unión y que la capacidad de reacción será importante para superar los momentos complicados.

“Viene lo mejor. Es cierto, hoy nuestro equipo ha tenido golpes bastante duros, considero que hubo juegos que no debimos perder, errores que tuvimos y pudimos corregir”, explicó.

Finalmente, el técnico cementero señaló que la posibilidad de incorporar refuerzos continúa abierta debido a las bajas que ha tenido el equipo. “El mercado no está cerrado, lo que me ocupa es recuperar a la gente”, mencionó, aunque dejó claro que Cruz Azul seguirá evaluando opciones junto con la dirección deportiva.

Mientras las negociaciones con el Monaco avanzan, Erik Lira permanece como jugador de Cruz Azul a la espera de que ambas instituciones alcancen un acuerdo definitivo. La posibilidad de dar el salto al fútbol europeo está más cerca, pero todavía depende de cerrar los últimos detalles de la operación.

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