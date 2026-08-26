Misma base que ante Juárez: América presentaría una sola modificación para enfrentar a Columbus Crew

América enfrentará al Columbus Crew en la Leagues Cup 2026. Conoce la alineación probable de las Águilas, el horario, la sede y dónde seguir el partido en vivo

Posible alineación del América | Imago7

América enfrenta al Columbus Crew en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Las Águilas buscarán mantener su invicto bajo la dirección de Guillermo Almada y conseguir el boleto a las semifinales, instancia en la que el ganador se medirá con Monterrey. El encuentro se disputará este miércoles 26 de agosto en California.

El posible once del América ante Columbus Crew

Según pudo saber Claro Sports, Guillermo Almada conservaría la base que le ha permitido al conjunto azulcrema competir con intensidad y generar peligro mediante transiciones rápidas. Rodolfo Cota sería el encargado de defender el arco americanista, mientras que la línea de cuatro estaría integrada por Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja.

En el mediocampo aparecerían Alan Cervantes, Erick ‘Chiquito’ Sánchez y Raphael Veiga. Cervantes tendría una función más enfocada en la recuperación y el equilibrio, mientras que Sánchez y Veiga contarían con mayor libertad para acompañar las jugadas ofensivas y conectar con los delanteros.

El ataque estaría compuesto por Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín. La velocidad de Violante y Brian podría convertirse en una de las principales armas para atacar los espacios, mientras que Henry tendría la responsabilidad de fijar a los centrales y aprovechar las oportunidades dentro del área. Miguel Borja todavía no entra en planes para este partido.

De esta manera, la posible alineación del América sería:Rodolfo Cota; Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick ‘Chiquito’ Sánchez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín. El once deberá considerarse probable hasta que el club entregue la formación oficial.

América avanzó a los cuartos de final después de sumar siete puntos y mantenerse invicto en el tiempo reglamentario durante la primera fase. Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, antes de empatar 1-1 frente a Austin FC. Columbus, por su parte, consiguió ocho unidades y también superó la fase inicial sin perder durante los 90 minutos.

El enfrentamiento también presenta un interesante duelo táctico. América suele presionar inmediatamente después de perder la pelota y buscar ataques verticales, mientras que Columbus acostumbra construir desde el fondo y generar superioridad mediante su formación 3-4-2-1. Evitar errores cerca de su propia área será determinante para ambos equipos.

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¿Cuándo y dónde ver América vs Columbus Crew?

El partido se jugará este miércoles 26 de agosto de 2026 a las 20:45 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos comenzará a las 22:45 del Este y 19:45 del Pacífico. La sede será el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Para el público mexicano, el encuentro podrá verse por Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y la plataforma Apple TV. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por Apple TV, FS1, UniMás y TUDN.

Además del pase a las semifinales, el encuentro representa una oportunidad para que América confirme su buen momento ante un rival que conoce la exigencia de esta competencia. Columbus Crew fue campeón de la Leagues Cup en 2024, mientras que las Águilas buscan conquistar por primera vez el torneo y acercarse a uno de los tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027.

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