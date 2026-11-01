¡Karim López anota sus primeros puntos en la NBA! El mexicano participa en la victoria de los Grizzlies

Los Grizzlies vencieron a los Kings por 136-105 en el FedExForum este 31 de octubre: Memphis se mantiene invicto tras alcanzar un récord de 6-0

Karim López anota sus primeros puntos en la NBA | Getty Images vía AFP: Burke:

Karim López consiguió sus primeros puntos en la NBA durante la victoria de los Memphis Grizzlies por 136-105 ante los Sacramento Kings, en el encuentro que se disputó este sábado 31 de octubre en el FedExForum. El basquetbolista mexicano, de apenas 19 años, aprovechó su oportunidad en la duela para dejar sus primeras estadísticas ofensivas en la mejor liga de baloncesto del mundo.

El jugador tuvo participación durante poco más de cuatro minutos en el último cuarto, periodo en el que registró dos puntos, un rebote y un bloqueo. Aunque su presencia fue breve, López respondió con una actuación que le permitió sumar experiencia y dar otro paso en su proceso de adaptación al equipo de Memphis.

Su primera canasta llegó después de una acción defensiva que comenzó con un tapón y continuó con un contragolpe. El mexicano aprovechó la transición ofensiva para convertir sus primeros puntos en la NBA, apenas un día después de protagonizar su debut histórico en el baloncesto profesional de Estados Unidos.

Con este resultado, los Grizzlies conservaron su condición de único equipo invicto de la competición y mejoraron su registro a seis victorias sin derrota. La franquicia igualó así el mejor comienzo de temporada de su historia, marca que también consiguió durante la campaña 2014-2015. Memphis encontró en la segunda mitad los argumentos para sentenciar el compromiso.

Con ustedes… ¡Los primeros puntos de Karim López en la NBA! 🇲🇽🥹



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Cameron Boozer encabezó la ofensiva con 27 puntos y nueve rebotes, mientras que Isaiah Stewart aportó 24 unidades. GG Jackson también tuvo una participación destacada con 21 puntos, producto de cinco triples en cinco intentos. Cam Spencer, titular ante las ausencias de Ty Jerome y Scotty Pippen Jr., completó su actuación con 10 unidades y 13 asistencias.

Por Sacramento, Darus Acuff Jr. fue el máximo anotador del encuentro con 38 puntos, aunque su actuación no evitó la sexta derrota consecutiva de los Kings en el arranque de la temporada. De’Andre Hunter sumó 19 unidades, mientras que Domantas Sabonis y Zach LaVine aportaron 11 cada uno. El pívot también consiguió 14 rebotes y ocho asistencias.

La diferencia se hizo más evidente en el tercer cuarto, cuando Memphis firmó un parcial de 42-25 que amplió la ventaja a 30 puntos. Los locales controlaron el resto del encuentro hasta asegurar el triunfo por 136-105. En ese contexto, Karim López tuvo su primera celebración como anotador de la NBA, un registro que marca el inicio de su camino en la máxima categoría del baloncesto estadounidense.