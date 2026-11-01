Abreu asegura que Xolos compite sin Gilberto Mora: “No dependemos de individualidades”

El entrenador de Tijuana destacó el funcionamiento colectivo de su equipo tras el empate 3-3 ante Monterrey

Sebastián Abreu asegura que Xolos no depende de Gil Mora | Imago 7

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos de Tijuana, explicó por qué Gilberto Mora continúa sumando minutos de manera progresiva, luego del empate 3-3 frente a Rayados de Monterrey.

“En el caso de Gil, como él viene de una fase de inactividad, tenemos que ir llevándolo paulatinamente. El otro día jugó 20 minutos, hoy jugó 25. Hacía tres días que habíamos jugado”, señaló en conferencia de prensa.

Abreu aseguró que Mora superó las molestias que lo alejaron de las canchas, pero necesita adaptarse nuevamente a la intensidad de los encuentros.

“Ya está sin molestias, está sin ningún dolor, pero necesitamos que vaya agarrando ritmo de a poco, porque ya ven el ritmo de partido que hay. Lo vemos bien, lo vemos contento y lo principal es que está sano”, afirmó.

Sebastián Abreu destaca la reacción de Xolos ante Monterrey

El entrenador reconoció la respuesta de sus futbolistas para conseguir el empate en Monterrey y alcanzar los 22 puntos, que mantienen a Tijuana en zona de Liguilla. También destacó el rendimiento del plantel durante octubre, pese a la cantidad de partidos y las modificaciones que realizó en sus alineaciones.

“Con nuestras herramientas, con nuestra forma, estamos generándoles muchas complicaciones a los rivales, estamos sacando puntos para poder estar en ese sector de privilegio, pero no hemos conseguido nada todavía. Nos quedan seis puntos por delante”, explicó.

Abreu también resaltó que Xolos acumula siete enfrentamientos sin perder ante Rayados, con seis empates y una victoria. “Ya se hizo una tendencia, ya no es casualidad. Siete partidos, ya estamos hablando de casi dos años que Xolos sabe cómo plantearle los partidos a Monterrey”, expresó.

Además, aseguró que el equipo ha conseguido mantenerse en puestos de clasificación pese a la ausencia de Mora durante buena parte del torneo.

“Gil casi no ha participado y el equipo está en posición de Liguilla. Tenemos el plus de Gil ahora. No dependemos de individualidades, sino que dependemos del funcionamiento, dependemos del colectivo”, sostuvo.

Abreu revela que reprobó su examen de naturalización mexicana

Durante la conferencia, el técnico uruguayo también habló sobre su proceso para obtener la nacionalidad mexicana y reconoció que no aprobó la evaluación. “Acerté tres de diez, son ocho de diez”, comentó entre risas, antes de explicar que algunas preguntas estuvieron relacionadas con personajes de la historia de México.

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“Reprobé, ya estoy acostumbrado a reprobar estudiando, así que no me generó ningún impacto emocional. Ahora pedimos una nueva cita”, agregó.

Sebastián Abreu no descarta dirigir a Rayados en el futuro

Abreu también agradeció los aplausos que recibió de la afición de Monterrey cuando fue anunciado como entrenador visitante y reconoció que le gustaría dirigir a un club con las exigencias deportivas de Rayados. “Uno siempre aspira a poder dirigir este tipo de clubes, con esa exigencia de clasificar a Liguilla, salir campeón, ganar, jugar bien, gustar. Está en la mente de la proyección de un entrenador”, declaró.

Sin embargo, reiteró su compromiso con Tijuana, donde considera que cuenta con el respaldo de la directiva para desarrollar su proyecto. “Estamos identificados con esto. Después el tiempo dirá si existen las posibilidades. Trataré, con estas oportunidades que me da Xolos, de incrementar mi prestigio”, explicó.

El entrenador concluyó que su prioridad es continuar con el trabajo en Tijuana y buscar la clasificación a la Liguilla, mientras Gilberto Mora recupera su participación dentro del equipo.