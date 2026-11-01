Gabriel Milito celebra el triunfo de Chivas, pero advierte que lo importante viene en la Liguilla

El entrenador del Guadalajara destacó la tercera victoria consecutiva del equipo y el regreso de futbolistas tras sus lesiones

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, destacó la recuperación de futbolistas y el funcionamiento de su equipo después de la victoria 4-2 ante Atlante, resultado con el que el Guadalajara consiguió su tercer triunfo consecutivo y se mantiene en la pelea por el liderato del torneo.

En conferencia de prensa, el técnico argentino reconoció el desempeño ofensivo de sus jugadores y aseguró que la reincorporación de elementos que estuvieron lesionados será fundamental para afrontar el cierre de la fase regular y la Liguilla.

“Era necesario volver a tener la producción que tuvo el equipo, ganar y hacerlo bien. Una pena los dos goles que encajamos, pero en línea general el comportamiento del equipo fue muy bueno y producto de eso llegaron los cuatro goles”, expresó.

Milito celebra el gol de Efraín y destaca la versatilidad de Santiago Sandoval

Uno de los momentos que abordó el entrenador fue el gol de Efraín, cuya anotación celebró junto al futbolista. Milito explicó que el cuerpo técnico le ha pedido aumentar su participación frente a la portería rival.

“Efra viene trabajando mucho. Creo que este gol que hizo lo venía buscando, lo necesitaba. Esperemos que le haga bien. Le da muchas cosas al equipo y ese plus de hacer goles en jugadores de esa posición es muy importante”, señaló.

También destacó el rendimiento de Santiago Sandoval, quien anotó dos goles y fue utilizado como delantero. El argentino explicó que puede desempeñarse en distintas posiciones del ataque. “Es un chico que interpreta todas esas acciones de ataque muy bien a pesar de su juventud. Tiene un talento descomunal y nos da muchas variantes”, afirmó.

Chivas apunta al liderato, pero Milito pone la mira en la Liguilla

Después de conseguir su tercera victoria consecutiva, Milito aseguró que el objetivo es mantener el funcionamiento del equipo durante los dos encuentros que restan de la fase regular.

“Siempre salimos con el mismo objetivo de ganar. Que hayamos ganado estos tres partidos me pone muy contento, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el tramo final y el margen de error es muy reducido”, explicó.

Aunque reconoció la posibilidad de terminar en el primer puesto, señaló que la prioridad es llegar a la fase de eliminación en condiciones de competir por el campeonato. “Si podemos alcanzar el primer puesto, muy bueno, pero sabemos que lo importante viene después, en la Liguilla, donde ahí se define todo”, agregó.

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El entrenador también atribuyó parte de los resultados al trabajo de la dirección deportiva y al respaldo de Amaury Vergara. Con su gestión, Chivas ha conseguido clasificarse a la Liguilla en tres torneos consecutivos.

Milito respalda a Luis Romo y explica la situación de Hugo Camberos

Sobre el regreso de Luis Romo, Milito reiteró su confianza en el futbolista, quien había recibido críticas por un error cometido antes de su ausencia. “Un error no va a cambiar mi pensamiento sobre su rendimiento y su jerarquía. Se pueden equivocar, nadie se quiere equivocar, pero el error forma parte del juego”, sostuvo.

En cuanto a Hugo Camberos, reveló que el jugador sufrió una torcedura de tobillo durante la preparación del partido, situación que generó dudas sobre su disponibilidad. “Ayer, haciendo el prepartido, se dobló el tobillo y no sabíamos si iba a estar disponible hoy. Por eso manejamos otras alternativas”, explicó.

Finalmente, Milito destacó el trabajo colectivo de Chivas en defensa. Aunque el equipo recibió dos goles ante Atlante, recordó que el Guadalajara acumula 14 tantos en contra durante el torneo. “El tema defensivo y el tema ofensivo es una cuestión de equipo. Todos queremos jugar y todos, cuando perdemos la pelota, intentamos defender”, concluyó.