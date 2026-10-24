Capitanes mantiene viva la ilusión de tener una franquicia NBA en México: “Ha sido nuestro gran sueño”

La organización capitalina celebró 10 años de historia y presentó su proyecto deportivo para la temporada 2026-27 de la NBA G League

La posibilidad de que México tenga una franquicia de la NBA continúa entre los objetivos de Capitanes de la Ciudad de México. Durante la celebración del décimo aniversario de la organización, Ignacio ‘Nacho’ Abascal, vicepresidente del equipo, aseguró que la capital mexicana sigue siendo considerada para una eventual expansión de la liga estadounidense, un escenario que representa uno de los principales anhelos de los directivos desde la creación del proyecto.

“Estamos superilusionados de que Ciudad de México siga en la terna para tener una franquicia NBA. Ha sido nuestro gran sueño y Capitanes siempre ha puesto su granito de arena. Los dueños de otros equipos que han venido a la Arena Ciudad de México se han dado cuenta de que tanto el mercado como la afición están preparados”, expresó Abascal. Sin embargo, la NBA mantiene a Las Vegas y Seattle como sus principales prioridades de expansión, por lo que todavía no existe una decisión ni una fecha para la incorporación de una franquicia mexicana.

Capitanes celebra 10 años de historia y mantiene el sueño de llegar a la NBA

Capitanes nació como una iniciativa de cinco socios que buscaban impulsar el básquetbol profesional en la capital del país. Gilberto Hernández, Troy Rodríguez, Jordi, Patricio Garza y Moisés Cosío participaron en la creación de una organización que comenzó su trayectoria en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), antes de incorporarse a la NBA G League. Durante la celebración, los fundadores recordaron los primeros encuentros y las dificultades que enfrentaron para consolidar al equipo.

Una década después, Capitanes se ha convertido en una plataforma para jugadores mexicanos y latinoamericanos que buscan desarrollarse dentro del sistema de competencia de la NBA. Su crecimiento también se ha reflejado en las tribunas de la Arena CDMX, donde estableció un récord de asistencia de la G League con 19 mil 328 espectadores en enero de 2025. Además, durante la campaña 2025-26 consiguió su primera clasificación a los playoffs, resultado que marcó una nueva etapa en la historia de la institución.

En el aniversario, Carlos Tostado, presidente de Capitanes, planteó como objetivo convertir al club en una referencia del básquetbol latinoamericano y mantener su crecimiento deportivo durante los próximos años. Como parte de los festejos, la organización también presentó sus uniformes para la temporada 2026-27, con el azul como color principal y una segunda indumentaria blanca con detalles azules. La ceremonia reunió a directivos, socios fundadores, integrantes del cuerpo técnico y jugadores.

Capitanes apuesta por el talento mexicano y presenta su proyecto para la temporada 2026-27

Capitanes celebra 10 años de historia y el sueño de la NBA | Claro Sports

Otro de los proyectos que presentó la directiva fue ‘Camino Capitán’, una iniciativa enfocada en la formación de jugadores desde las academias infantiles hasta el básquetbol profesional. Ignacio Abascal explicó que el programa contempla el desarrollo de niños desde los cinco años y busca generar oportunidades para el talento nacional. El vicepresidente señaló que uno de sus objetivos es que, durante la próxima década, la organización pueda contribuir a la formación de basquetbolistas capaces de seguir los pasos de referentes mexicanos como Gustavo Ayón.

En el plano deportivo, Capitanes buscará superar lo conseguido durante la temporada anterior, cuando alcanzó por primera vez la postemporada de la NBA G League. El equipo continuará bajo la dirección del entrenador brasileño Vítor Galvani, reconocido como Coach del Año de la liga en la campaña 2025-26, mientras que Orlando Méndez seguirá al frente de la gerencia general. La meta será regresar a los playoffs, conseguir su primera victoria en esa instancia y competir por un lugar en las finales.

La organización también aprovechó el evento para presentar parte de su plantel, que contará con la continuidad de James Bouknight, máximo anotador de Capitanes en la temporada anterior con un promedio cercano a los 20 puntos por partido. Entre las incorporaciones destaca el dominicano Chad Baker-Mazara, mientras que el mexicano Luke Martínez y el argentino Tomás Chapero regresan para una nueva campaña. La plantilla todavía se encuentra en proceso de conformación, antes del inicio de los entrenamientos programado para el 26 de octubre.

Jugadores anunciados por Capitanes para la temporada 2026-27

Capitanes de la Ciudad de México presentó a 12 jugadores de su proyecto deportivo para la temporada 2026-27 de la NBA G League. Entre los nombres destacan James Bouknight, Chad Baker-Mazara, Zeke Mayo y David Sloan, además de representantes del básquetbol mexicano y latinoamericano como Lucas Martínez, Tomás Chapero y Daniel Rivera. Durante la ceremonia, Quinn Denker y Chad Baker-Mazara fueron los encargados de mostrar los uniformes que utilizará la organización en la próxima campaña.

#3 Tae Dozier #23 Terri Miller Jr. #35 Quinn Denker #33 Agapy Santos #12 Jadon Jones #1 David Sloan #88 Daniel Rivera #25 Lucas Martínez #11 Tomás Chapero #5 Zeke Mayo #4 Chad Baker-Mazara #2 James Bouknight

El siguiente paso de Capitanes será su debut en la temporada 2026-27 de la NBA G League, programado para el viernes 6 de noviembre frente a Oklahoma City Blue. Dos días después, el domingo 8 de noviembre, disputará su primer encuentro como local ante Texas Legends en la Arena CDMX. El calendario contempla 24 partidos en casa durante la temporada, en la que el equipo intentará consolidar sus resultados deportivos mientras mantiene el objetivo institucional de contribuir al crecimiento del básquetbol mexicano y, a largo plazo, abrir la posibilidad de contar con una franquicia de la NBA en el país.