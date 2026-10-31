Sin Chet Holmgren y con tres titulares lesionados: el desafío del Thunder para salvar su temporada

Oklahoma City deberá reorganizar su rotación y repartir responsabilidades mientras espera la recuperación de sus jugadores

Chet Holmgren, queda fuera con el Thunder | IMAGN IMAGES via Reuters

El Oklahoma City Thunder enfrenta un problema que va más allá de la ausencia de Chet Holmgren. Con apenas cinco partidos disputados en la temporada 2026-27 de la NBA, el equipo ha perdido a tres de sus titulares por lesión, una situación que obliga al entrenador a modificar su rotación y distribuir responsabilidades entre jugadores que hasta ahora tenían funciones de complemento.

Holmgren estará fuera de actividad entre ocho y diez semanas después de que los estudios médicos detectaran una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha. El jugador presentó molestias el domingo y recibió un tratamiento biológico el viernes, por lo que podría perderse entre 23 y 30 encuentros antes de estar en condiciones de regresar.

La lesión llega cuando Oklahoma City mantiene una marca de cuatro victorias y una derrota, pero también cuando Jalen Williams y Cason Wallace enfrentan ausencias que podrían extenderse durante buena parte de la campaña. Con ese panorama, el Thunder necesita encontrar soluciones para mantenerse en la disputa de la Conferencia Oeste mientras espera la recuperación de sus jugadores.

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Shai Gilgeous-Alexander tendrá que asumir el peso de la ofensiva

La primera respuesta de Oklahoma City pasa por Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense, ganador de los dos premios al Jugador Más Valioso más recientes, tendrá que sostener la producción ofensiva de un equipo que perdió a dos de sus tres principales opciones de anotación.

La ausencia de Holmgren representa una dificultad que no se limita a sus puntos. Su capacidad para lanzar desde distintas zonas de la cancha obligaba a los defensores a prestarle atención, lo que generaba espacios para las penetraciones de Gilgeous-Alexander y las acciones del resto de sus compañeros.

Sin esa amenaza, los rivales podrían concentrar más recursos defensivos sobre el base. Por ello, el Thunder necesitará que otros jugadores asuman lanzamientos y aprovechen las oportunidades que se produzcan cuando el canadiense atraiga a varios defensores.

La temporada anterior, Oklahoma City consiguió 64 victorias y terminó en el primer lugar de la Conferencia Oeste, pese a que Jalen Williams participó en apenas 33 encuentros de fase regular. Parte de esa capacidad para mantenerse entre los primeros puestos estuvo relacionada con el rendimiento de Holmgren, quien promedió 17.1 puntos, 8.9 rebotes y 1.9 bloqueos por partido, además de recibir una selección al Juego de Estrellas y un lugar en el tercer equipo All-NBA.

Ajay Mitchell y Jared McCain, las opciones para repartir los puntos

Con Jalen Williams y Chet Holmgren fuera de actividad, el Thunder necesita encontrar anotación más allá de Gilgeous-Alexander. En ese escenario, Ajay Mitchell y Jared McCain tendrán que aumentar su participación ofensiva.

Mitchell ha comenzado la temporada con actuaciones que lo colocan como una alternativa para asumir esa responsabilidad. Después de mostrar capacidad anotadora durante los playoffs anteriores, el jugador trasladó parte de esa producción al inicio de la campaña y terminó como máximo anotador del Thunder en sus dos partidos más recientes, incluso por encima de Gilgeous-Alexander.

Su participación será una de las claves para evitar que la ofensiva dependa exclusivamente del canadiense. Mitchell puede aprovechar las oportunidades de lanzamiento y generar puntos cuando el Thunder utilice alineaciones sin su principal figura.

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McCain también tendrá que contribuir con minutos y lanzamientos. Su incorporación a una rotación afectada por las lesiones representa una oportunidad para aumentar su presencia en el equipo.

El objetivo será distribuir la producción que antes aportaban Williams y Holmgren, además de mantener una ofensiva capaz de competir durante los periodos en los que Gilgeous-Alexander descanse.

El calendario y la recuperación de Holmgren marcarán el futuro del Thunder

Oklahoma City tiene por delante un periodo de al menos ocho semanas sin Holmgren. Si su recuperación avanza dentro del plazo previsto, podría regresar alrededor de Navidad, aunque una ausencia de diez semanas extendería su vuelta hasta después de esas fechas.

La franquicia deberá administrar ese tiempo sin acelerar la recuperación del jugador, quien atraviesa su tercera lesión de consideración desde que llegó a la NBA. El antecedente de la temporada pasada demuestra que el Thunder puede sostener resultados sin uno de sus principales integrantes. Sin embargo, el panorama cambia cuando las ausencias afectan simultáneamente a Holmgren, Jalen Williams y Cason Wallace.

Además, el objetivo de Oklahoma City no se limita a conseguir una posición de clasificación para los playoffs. Después de quedarse a una victoria de alcanzar las Finales de la NBA en la campaña anterior, el equipo busca regresar a la serie por el campeonato y conquistar su segundo título en tres años.

Para conseguirlo, tendrá que evitar que las lesiones condicionen el resto de la temporada. La prioridad será mantener un balance de victorias que le permita competir por los primeros lugares del Oeste, recuperar jugadores conforme reciban autorización médica y llegar a la postemporada con una rotación que pueda responder a las exigencias de las series de eliminación.

El Thunder conserva a Gilgeous-Alexander como referencia, pero su capacidad para mantenerse entre los contendientes dependerá de la respuesta de sus jugadores de rotación. La aportación de Mitchell y McCain, los ajustes defensivos con Hartenstein y la recuperación de sus lesionados determinarán si Oklahoma City puede superar este periodo sin comprometer sus aspiraciones al campeonato.