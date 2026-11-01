¡Miguel Herrera ya piensa en el Clausura 2027! Atlante ya piensa en cambios tras quedar eliminado

Los Potros de Hierro fueron superados por las Chivas en el Estadio Akron y buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el cierre del Apertura 2026

El Piojo Herrera reveló que ya se prepara para el siguiente torneo | Imago7

Miguel Herrera ya puso la mirada en el Clausura 2027 de la Liga MX, después de que el Atlante consumara su eliminación del Apertura 2026 tras caer 4-2 frente a Chivas en el Estadio Akron. El entrenador de los Potros de Hierro reconoció que su equipo necesita reforzarse para competir por la clasificación en el próximo campeonato, aunque dejó claro que no renunciará a buscar resultados positivos durante las jornadas restantes del torneo.

El regreso del cuadro azulgrana a la Primera División representó un desafío para el cuerpo técnico, que tuvo que conformar una plantilla con futbolistas provenientes de la Liga de Expansión y otros elementos incorporados para afrontar el campeonato. Herrera reconoció que el objetivo inicial era terminar entre los primeros ocho o diez lugares, pero los resultados no fueron suficientes para mantener al equipo en la pelea por la fase final.

“Mi idea es que esté el equipo entre el ocho y el diez. Por ahí no nos alcanza para calificar. Tenemos un equipo completamente nuevo, con jugadores que se quedaron de Expansión y jugadores que trajimos de fuera”, explicó el estratega, quien reconoció que ya comenzaron las reuniones para determinar las necesidades del plantel. “Desde la semana pasada ya empezamos las pláticas para ver dónde tenemos que fortalecer al equipo, para que la aspiración del siguiente torneo sea pelear la calificación de lleno”, aseguró.

El Atlante se quedó ‘corto’ para contratar un delantero

Uno de los principales problemas que identificó el entrenador fue la falta de un delantero centro con mayor capacidad goleadora. Herrera reconoció que Atlante intentó contratar a un atacante que pudiera competir por la titularidad y contribuir al desarrollo de Luis Puente y Mujica, pero las limitaciones económicas impidieron concretar la incorporación durante el mercado de fichajes.

“Estamos muy conscientes de que nos hizo falta un nueve que viniera a apretar un poquito la parte de arriba, que fuera un nuevo goleador y que, por supuesto, Puente y Mujica crecieran con este tipo. No lo pudimos traer, lo intentamos, buscamos, no lo pudimos traer”, reconoció el entrenador, quien también explicó que la inversión realizada por la directiva para adquirir la franquicia condicionó el presupuesto disponible para conformar el plantel.

A pesar de la eliminación, el técnico insistió en que todavía existen objetivos por cumplir durante las últimas jornadas. El Atlante buscará cerrar el Apertura 2026 con la mayor cantidad de puntos posible, además de aprovechar los encuentros restantes para evaluar a sus futbolistas y determinar quiénes pueden continuar dentro del proyecto deportivo.

“Hoy, desafortunadamente, ya estamos fuera, no tenemos nada, pero no vamos a cerrar tirando este torneo. Vamos a salir a ganar los puntos que nos queden para que evaluemos lo mejor posible al plantel y quedarnos con lo mejor que tengamos y buscar fortalecerlo donde necesitemos fortalecer”, sentenció Herrera, quien considera que la planificación del Clausura 2027 será determinante para elevar las aspiraciones del equipo.

Miguel Herrera destaca el respaldo de la directiva del Atlante

Miguel Herrera agradeció el respaldo público del propietario Emilio Escalante, aunque aseguró que su continuidad nunca estuvo en duda debido a que existe un proyecto deportivo a mediano y largo plazo. El entrenador explicó que, desde las primeras conversaciones para asumir el cargo, la directiva estableció objetivos progresivos para consolidar al Atlante en la Primera División.

“Cuando me senté con el señor Emilio Escalante y con el presidente y vicepresidente a platicar mi venida al Atlante, hablamos de un proyecto a mediano y largo plazo. Le agradezco muchísimo al señor Emilio Escalante que haya salido a dar un espaldarazo, no lo necesitaba porque estaba muy claro lo que habíamos hablado”, afirmó.

Chivas, el único equipo que exhibió al Atlante en el Apertura 2026

El estratega mexicano reconoció que Guadalajara fue el único rival que superó claramente al Atlante durante el campeonato, pese a que los Potros enfrentaron a otros candidatos al título, como América y Toluca. Cabe mencionar que los Potros de Hierro vencieron a Cruz Azul, vigente monarca del fútbol mexicano.

“Siendo sinceros, este es el único equipo que nos ha exhibido y nos ha ganado bien. Intentamos modificar algunos detalles y el equipo de enfrente aprovechó nuestros errores, pero además juegan bien, corren, se mueven y nosotros no tuvimos una solidez que habíamos tenido”, señaló. Herrera también reconoció las diferencias entre ambas plantillas y destacó la calidad de los futbolistas rojiblancos. “El 80, 90 por ciento del torneo el equipo me ha gustado mucho, me ha gustado la personalidad que tiene. Hoy no fue un buen partido. Nos enfrentamos a un equipo que tiene más trabajo, mucha calidad en la definición y jugadores con mucha experiencia en Primera División y a nivel internacional”, concluyó.