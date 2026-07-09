Karim López responde tras caer al pick 21 en el Draft de la NBA: “Es más fuego para mí”

El jugador mexicano reconoció que le sorprendió caer hasta el pick 21 del Draft 2026 y aseguró que eso le dará más motivación en Memphis

Karim López admite molestia en el Draft. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Karim López reconoció que le causó sorpresa y molestia ser elegido hasta el pick 21 del NBA Draft 2026, pues esperaba una mejor posición. Sin embargo, el nuevo jugador de Memphis Grizzlies aseguró que esa situación le servirá como motivación para demostrar su talento y responder dentro de la cancha.

El sonorense también reiteró su disposición para jugar con la selección mexicana cuando sus compromisos con Memphis se lo permitan. López debutará esta semana en la NBA Summer League, el viernes 10 de julio, cuando los Grizzlies enfrenten a Chicago Bulls en Las Vegas. LEE LA NOTA COMPLETA

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