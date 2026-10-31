Canelo Álvarez y las tres derrotas que marcaron su carrera: ¿Christian Mbilli será el cuarto verdugo?

El pugilista mexicano va en busca del título mundial del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad, Arabia Saudita

Canelo Álvarez solo ha sufrido tres derrotas en su carrera | Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está por enfrentar un nuevo desafío en su carrera profesional, con el recuerdo de tres derrotas que marcaron su trayectoria sobre el ring. El boxeador mexicano regresará a la actividad este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde tendrá enfrente a Christian Mbilli, un rival que llega invicto y con el poder suficiente para representar una amenaza para el tapatío, quien buscará evitar un cuarto descalabro en su historial.

El francés de origen camerunés suma 29 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut, además de un empate, números que reflejan su capacidad para definir los combates antes de llegar a las tarjetas. Mbilli, quien ostenta el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pondrá a prueba la experiencia de Álvarez, que intentará recuperar el cinturón de las 168 libras después de su última derrota.

A sus 36 años, Canelo acumula 68 peleas profesionales, con un balance de 63 victorias, dos empates y únicamente tres derrotas. Sin embargo, los tres boxeadores que lograron superarlo tienen algo en común: ninguno le concedió una segunda oportunidad para intentar revertir el resultado. Floyd Mayweather Jr, Dmitry Bivol y Terence Crawford encontraron distintas maneras de neutralizar al mexicano, desde la movilidad y la defensa hasta el alcance y la velocidad de manos.

El enfrentamiento contra Mbilli representa un escenario poco habitual para Álvarez, quien nunca ha sufrido dos derrotas consecutivas como profesional. Después de caer ante Crawford en septiembre de 2025, el tapatío buscará regresar a la senda del triunfo y demostrar que puede encontrar respuestas ante un adversario que destaca por la presión constante, la intensidad de sus ataques y su capacidad para conectar golpes de poder.

Canelo Álvarez se declara listo para enfrentar a Mbilli | FAYEZ NURELDINE / AFP

Canelo fue víctima de un histórico Floyd Mayweather Jr

La primera derrota de Saúl Álvarez llegó el 14 de septiembre de 2013, cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr en Las Vegas. El mexicano tenía apenas 23 años y llegaba invicto al compromiso, mientras que el estadounidense contaba con una trayectoria de 44 victorias sin derrotas. La pelea representaba la oportunidad para que el tapatío consiguiera uno de los resultados más importantes de su carrera, pero terminó convirtiéndose en su primera experiencia con el fracaso profesional.

Mayweather impuso las condiciones del combate gracias a su movilidad sobre el cuadrilátero, la precisión de sus contragolpes y una defensa que dificultó los intentos de ataque del mexicano. Canelo buscó acortar las distancias para conectar sus golpes de poder, pero el estadounidense encontró la manera de escapar y responder cada vez que su adversario intentaba presionarlo. La experiencia y la lectura de los movimientos terminaron inclinando la pelea a favor del entonces campeón invicto.

Después de 12 asaltos, Mayweather consiguió la victoria por decisión mayoritaria, con tarjetas de 117-111, 116-112 y 114-114. El resultado significó la primera derrota profesional de Álvarez y permitió al estadounidense extender su marca perfecta a 45 triunfos. Aunque posteriormente existieron declaraciones entre ambos sobre la posibilidad de un segundo enfrentamiento, la revancha nunca se concretó.

Canelo esperaba dar la campanada en su duelo ante ‘Money’ | Imago7

Saúl Álvarez sufrió la fuerza y alcance de Dmitry Bivol

Nueve años después, el 7 de mayo de 2022, Canelo volvió a encontrarse con la derrota al enfrentar al ruso Dmitry Bivol. En aquella ocasión, el mexicano decidió subir a la categoría de los semipesados para disputar el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que estaba en poder del europeo. El reto implicaba medirse con un rival de mayor estatura y alcance, dos características que terminaron siendo determinantes.

Bivol aprovechó sus condiciones físicas para mantener a Álvarez a distancia, utilizar su golpe recto y conectar combinaciones cada vez que el mexicano intentaba acercarse. La presión del ruso obligó al tapatío a retroceder en distintos momentos del enfrentamiento, mientras que sus intentos de castigar al cuerpo y encontrar espacios para conectar golpes de poder no fueron suficientes para cambiar el desarrollo de la contienda.

Los jueces otorgaron la victoria a Dmitry Bivol por decisión unánime, con tres tarjetas idénticas de 115-113, resultado con el que el europeo conservó su campeonato mundial semipesado. Canelo sufrió su segunda derrota profesional, aunque mantuvo los cinturones de campeón indiscutido de los supermedianos, que no estaban en juego. Pese al interés del mexicano por disputar una revancha, el segundo combate nunca llegó a realizarse.

Dmitry Bivol quiere una revancha con Canelo Álvarez | Reuters

Canelo Álvarez no pudo frenar la velocidad de Terence Crawford

La tercera derrota en la carrera de Saúl Álvarez llegó el 13 de septiembre de 2025, cuando enfrentó a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense subió dos categorías de peso para disputar los cuatro cinturones mundiales de las 168 libras, en un combate que volvió a poner a prueba la capacidad de adaptación del mexicano ante un boxeador con mayor movilidad y velocidad de ejecución.

Durante los primeros asaltos, Canelo intentó imponer su fortaleza mediante golpes al cuerpo y combinaciones dirigidas al rostro de Crawford. Sin embargo, el estadounidense respondió con desplazamientos constantes, cambios de ritmo y golpes que le permitieron controlar la distancia. Conforme avanzaron los episodios, la velocidad de sus manos comenzó a representar un problema cada vez mayor para el tapatío, quien no logró establecer una ofensiva sostenida.

El desgaste físico también tuvo consecuencias durante la segunda mitad de la pelea. Cuando Canelo intentaba presionar y conectar combinaciones, Crawford encontraba espacios para responder con golpes al rostro y salir de la zona de ataque. La capacidad del estadounidense para anticipar los movimientos del mexicano terminó reflejándose en las tarjetas, después de 12 asaltos en los que ninguno de los dos consiguió el nocaut.

Terence Crawford se llevó la victoria por decisión unánime, con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113, resultado que representó la tercera derrota de Álvarez y la pérdida de sus campeonatos mundiales de peso supermediano. El estadounidense se convirtió en el nuevo monarca indiscutido de la división, mientras que el mexicano quedó nuevamente sin la oportunidad de una revancha, luego de que Crawford anunciara su retiro en diciembre de 2025.

Terence Crawford pierde el cinturón del AMB | Reuters; Joe Camporeale-Imagn Images

Ahora, Christian Mbilli aparece como el siguiente examen para Saúl Álvarez, con un estilo diferente al de sus tres verdugos y una marca profesional que todavía no conoce la derrota. El mexicano intentará imponer su experiencia ante un campeón que suma 24 nocauts y que buscará aprovechar su presión ofensiva para mantenerse invicto. Curiosamente, el jalisciense será el séptimo pugilista azteca al que se enfrente Mbilli, quien tiene una marca invicta ante ellos con seis victorias.

La pelea del 31 de octubre en Arabia Saudita pondrá en juego el título supermediano del CMB y la posibilidad de que Canelo evite encadenar dos derrotas por primera vez en su carrera.