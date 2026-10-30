Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 30 de octubre? Azules o Rojos

El Equipo Rojo llega con cuatro victorias colectivas consecutivas, mientras los Azules buscan evitar otra eliminación en la décima temporada

El equipo rojo llega como favorito a la Supervivencia | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa este viernes 30 de octubre con una nueva Batalla por la Supervivencia, una prueba que puede modificar el panorama de los equipos Rojo y Azul rumbo al próximo Duelo de Eliminación. Después de una semana marcada por los resultados favorables a los escarlatas, los celestes necesitan recuperar terreno para proteger a sus integrantes.

Los Rojos llegan como favoritos, ya que comenzaron la semana con una victoria de 8-6 por la Villa 360, posteriormente conquistaron la Batalla Colosal del martes y el miércoles aseguraron la primera Supervivencia. Su dominio continuó el jueves, cuando defendieron las instalaciones de descanso frente a los Azules.

El panorama es distinto para los Azules, que vienen de perder a Gina Torres en la eliminación del domingo 25 de octubre. Aunque Alexis Vargas y Katia Gallegos consiguieron las medallas individuales varonil y femenil, respectivamente, esos resultados no se han traducido en victorias colectivas durante la semana.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 30 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este viernes 30 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Azteca UNO, señal de televisión abierta de TV Azteca. El reality también cuenta con contenido en las plataformas digitales oficiales de la televisora y en Disney+, de acuerdo con las condiciones de acceso de cada servicio.

La jornada forma parte de la décima semana de competencia y servirá para definir nuevos escenarios de riesgo antes del programa dominical, que se transmite habitualmente a las 18:00 horas, cuando se disputa el Duelo de Eliminación.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Rojo llega como favorito para ganar la Supervivencia de este viernes, luego de imponerse en las cuatro principales competencias colectivas disputadas entre el lunes 26 y el jueves 29 de octubre. Los escarlatas ganaron la primera batalla de permanencia el miércoles 28 de octubre, cuando Aristeo Cázares consiguió el punto definitivo frente a Adrián Leo. Esta victoria dejó a los Azules con mayor presión para las siguientes competencias.

No obstante, los Azules tienen antecedentes recientes que les permiten aspirar a una recuperación. El viernes 23 de octubre ganaron las dos Batallas por la Supervivencia, con lo que colocaron a tres participantes del Equipo Rojo en riesgo de eliminación. Aquella jornada demostró que el equipo celeste puede cambiar la tendencia, incluso después de resultados desfavorables en otras pruebas.

Otro factor para considerar es la situación de Adrián Leo, quien perdió la Zona de Peligro del jueves 29 de octubre y quedó comprometido para el Duelo de Eliminación. Durante esta semana, los hombres son quienes están expuestos a abandonar la competencia, por lo que los próximos resultados determinarán a sus posibles rivales.

¿Qué es el duelo de la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una competencia colectiva entre los Rojos y los Azules que determina qué equipo deberá enviar participantes al Duelo de Eliminación. Los atletas compiten en circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión en la zona de tiro, con el objetivo de sumar los puntos necesarios para quedarse con la victoria.

El beneficio principal consiste en proteger a los integrantes del equipo ganador del riesgo de eliminación correspondiente a esa batalla. Por el contrario, el conjunto derrotado queda expuesto a enviar a uno de sus representantes al enfrentamiento que decidirá quién abandona el reality. Una victoria no garantiza la inmunidad de todo el equipo durante el resto de la semana.

¿Quién ganó la Villa 360 de este jueves 29 de octubre?

El Equipo Rojo ganó la Villa 360 el jueves 29 de octubre, después de superar nuevamente a los Azules y conservar las instalaciones de descanso. El enfrentamiento tuvo distintos cambios de ventaja, pero los escarlatas consiguieron recuperar el control durante la parte final de la competencia.

La definición llegó cuando Daniel Ávila derrotó a Adrián Leo, resultado con el que los Rojos aseguraron su permanencia en la Villa 360. Los Azules, por su parte, deberán continuar en la Barraca Metálica, que ofrece condiciones de alojamiento más limitadas.

El triunfo representa una ventaja adicional para los Rojos, que tendrán acceso a habitaciones, camas y espacios destinados a la recuperación física. De esta manera, los escarlatas llegarán a la Supervivencia de este viernes con cuatro victorias colectivas consecutivas, mientras sus rivales buscarán romper esa tendencia y reducir el número de participantes amenazados de eliminación.