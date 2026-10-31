Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto por la quinta fecha del FPC.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy, 30 de octubre de 2026?

Este es un duelo aplazado por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La transmisión de televisión estará por el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play. El partido en el Américo Montanini dará inicio a partir de las 8:05 de la noche.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto: así salen a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Leonardo Flores, Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Leonardo Flores, Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Hárrinson Mancilla, Enrique Serje, Franco Leys; Joider Micolta, Mayer Gil y Jonathan Perlaza. DT: Diego Merino.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II?

Hay un claro favorito para el partido de la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Atlético Bucaramanga tiene la primera opción para quedarse con los tres puntos ante el Deportivo Pasto. Los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano son sextos de la tabla de posiciones con 25 puntos.

Por su parte, el conjunto ‘volcánico’ marcha último de la clasificación con solo 12 puntos en 15 partidos jugados. Actualmente es el equipo que más derrotas a tenido en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

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