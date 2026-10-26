Jalen Williams sufre escalofriante lesión ante Clippers y Shai Gilgeous-Alexander rompe en llanto

El Thunder venció a Los Angeles Clippers, pero la salida de Williams dejó pendiente su diagnóstico médico

El escolta de OKC sufrió una lesión en la pierna izquierda | Imagn Images

La victoria por 108-101 del Oklahoma City Thunder sobre Los Angeles Clippers quedó marcada por la lesión de Jalen Williams, quien abandonó la cancha en camilla durante el último minuto del encuentro disputado este domingo 25 de octubre en el Paycom Center. El jugador de 25 años sufrió una caída en una acción ofensiva y recibió atención médica antes de ser retirado del partido, correspondiente al inicio de la temporada 2026-27 de la NBA.

La jugada ocurrió cuando restaban 1:14 del último cuarto. Williams penetró hacia el aro e intentó una clavada, mientras Kris Dunn y Derrick Jones Jr. participaban en la acción defensiva. Al caer, su pierna izquierda quedó debajo de su cuerpo y se dobló de manera antinatural, situación que provocó la intervención inmediata del personal médico. Tras la revisión de la acción, Dunn recibió una falta flagrante de tipo 1, de acuerdo con Yahoo Sports.

OH NO 💔



Jalen Williams suffers a serious lower-leg injury after an awkward landing.



pic.twitter.com/94x3rJvUn1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 26, 2026

Jalen Williams sale en camilla y provoca la reacción de sus compañeros

Los asistentes médicos cubrieron la zona afectada con toallas y colocaron una férula en la pierna del basquetbolista, mientras los jugadores de ambos equipos observaban la asistencia. El encuentro permaneció detenido alrededor de cinco minutos. Desde las tribunas del Paycom Center, los aficionados comenzaron a corear “J-Dub”, apodo del jugador, quien levantó ambos pulgares antes de abandonar la duela en camilla.

Shai Gilgeous-Alexander se mostró afectado por la lesión de su compañero y no pudo contener las lágrimas durante su entrevista posterior al encuentro. El base de Oklahoma City expresó su preocupación y señaló que el equipo deberá mantenerse competitivo durante la ausencia de Williams. Por su parte, el entrenador Mark Daigneault reconoció el impacto de lo sucedido en el vestidor y explicó que todavía no contaba con información médica para determinar el alcance de la lesión.

Jalen Williams receives a standing ovation after being stretchered off following a leg injury 🙏 pic.twitter.com/dRkjLH7iVB — ESPN (@espn) October 26, 2026

Oklahoma City Thunder no ha comunicado un diagnóstico oficial ni establecido un plazo de recuperación para Jalen Williams. Aunque algunos medios estadounidenses plantean la posibilidad de una ausencia prolongada, el equipo no ha confirmado una fractura ni que el jugador se perderá el resto de la temporada 2026-27. De acuerdo con los reportes posteriores al partido, se esperan novedades sobre su estado de salud el lunes 26 de octubre.

La lesión llega después de una campaña 2025-26 en la que Williams disputó solamente 33 partidos de temporada regular y cinco de playoffs. Durante ese periodo, el jugador enfrentó problemas en la muñeca derecha y lesiones musculares en ambas piernas, situaciones que limitaron su participación. Antes del encuentro contra los Clippers, el estadounidense había iniciado la temporada actual con promedios de 16.5 puntos, seis rebotes y 2.5 asistencias en sus primeros dos compromisos.

Thunder vence a Clippers, pero termina con tres jugadores lesionados

Williams terminó el encuentro con ocho puntos, cinco asistencias, dos rebotes y dos robos en 32 minutos de actividad. A pesar de la interrupción, Oklahoma City consiguió la victoria por 108-101, con una actuación de 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, mientras que Ajay Mitchell aportó 18 unidades desde la banca. Isaiah Hartenstein agregó 12 puntos y 12 rebotes para el Thunder, que alcanzó una marca de tres triunfos sin derrotas en el comienzo de la temporada.

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La lesión de Williams no fue la única que sufrió Oklahoma City durante el encuentro. Cason Wallace abandonó el partido por molestias en el hombro izquierdo, mientras que Jaylin Williams salió debido a problemas en la muñeca derecha. Ambos dejaron de participar desde el primer cuarto. El Thunder volverá a jugar el lunes 26 de octubre frente a Phoenix Suns, nuevamente en el Paycom Center, con la disponibilidad de Jalen Williams pendiente del reporte médico que emita la organización.