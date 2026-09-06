Junior vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

Debuta el nuevo técnico del Junior: Mario Sebastián Viera, el ídolo ‘Tiburón’.

Directo Junior Vs Jaguares/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Junior vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 5 de septiembre del 2026?

La pelota en el Estadio Romelio Martínez en Barranquilla empezará a rodar a partir de las 08:20 de la tarde.

El compromiso se pude ver a través de la señal de Win+ Fútbol.

Alineaciones Junior vs Jaguares: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarrás, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Kevin Pérez; Guillermo Paiva y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Rafael Bustamante, Royscer Colpa; Wilfrido de la Rosa, Cristian Álvarez, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

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