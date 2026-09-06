Resultados semana 1 ONEFA 2026: estadísticas y posiciones de la Liga Mayor

Los Auténticos Tigres UANL iniciaron con el pie derecho el camino para defender el título tras aplastante victoria a Águilas Blancas IPN

Águilas Blancas IPN es el peor equipo de la ONEFA tras la semana 1 | Imago7

Comenzó una nueva temporada de la Liga Mayor ONEFA 2026 y en la semana 1 se llevaron a cabo siete juegos en distintos puntos de la República Mexicana. El fútbol americano colegial en México inició con el pie derecho las actividades, teniendo al vigente campeón Auténticos Tigres UANL con una aplastante primera victoria en su camino para defender el título.

Las actividades comenzaron el jueves 3 de septiembre, con Borregos Monterrey que vencieron a Borregos CCM 49-42, en un duelo muy parejo de principio a fin. Las acciones de la primera semana continuaron el viernes 4 con cuatro compromisos más y la actividad concluyó este sábado 5 con dos encuentros más.

Tras los partidos disputados de la semana 1 de la Liga Mayor ONEFA, los Auténticos Tigres lideran la clasificación al tener arrollador triunfo ante Águilas Blancas IPN por diferencia de 42 puntos, por lo que éstos últimos son de momento el peor equipo de la competencia al estar al fondo de la tabla de posiciones.

Resultados completos ONEFA 2026 semana 1

Semana 1

Jueves 3 de septiembre

Borregos MTY 49-42 Borregos CCM

Viernes 4 de septiembre

Borregos PUE 36-0 Borregos GDL | La Fortaleza

Pumas CU 34-28 Leones Anáhuac | Cueva del León

Aztecas UDLAP 30-7 Zorros CETYS | La Madriguera

Águilas Blancas IPN 7-49 Auténticos Tigres UANL | Gaspar Mass

Sábado 5 de septiembre

Burros Blancos 21-20 Linces UVM | JOM

Borregos CEM 57-28 Leones Anáhuac Cancún | Coliseo Maya

Posiciones de la ONEFA 2026: ¿Cómo va tu equipo?

Las acciones de la Semana 1 arrancaron el pasado jueves 3 de septiembre, a través la multiplataforma de Claro Sports, con la victoria de Borregos Monterrey. Sin embargo, los vigentes campeones, los Auténticos Tigres UANL se pusieron en la cima de la tabla de posiciones, luego de pasarle por encima a Águilas Blancas IPN.

Equipo Récord Pts. en contra Dif. pts Auténticos Tigres 1-0 7 +42 Borregos Puebla 1-0 0 +36 Borregos CEM 1-0 28 +29 Aztecas UDLAP 1-0 7 +23 Borregos Monterrey 1-0 42 +7 Pumas CU 1-0 28 +6 Burros Blancos IPN 1-0 20 +1 Linces UVM 0-1 21 -1 Leones UAMN 0-1 34 -6 Borregos CCM 0-1 49 -7 Zorros CETYS 0-1 30 -23 Leones Anáhuac Cancún 0-1 57 -29 Borregos Guadalajara 0-1 36 -36 Águilas Blancas IPN 0-1 49 -42

¿Quién transmite la Liga Mayor de la ONEFA 2026?

La Liga Mayor ONEFA 2026 se podrá ver por distintos lugares, ya que también depende de cada unas de las universidades que compiten en la división de los 14 grandes. En Claro Sports podrás disfrutar de algunos compromisos de esta temporada, por lo que es importante estar al pendiente de la programación de la multiplataforma.

Claro Sports

Canal Once (Once TV) – Águilas Blancas del IPN

(Once TV) – del TV UNAM – Pumas

– Sky Sports – Borregos

– Canal 53 UANL – Auténticos Tigres

UANL – TVC Deportes – Borregos Tec de Monterrey

– Live Tec : Borregos de Monterrey

: Borregos de Monterrey ESPN : Borregos Tec

: Borregos Tec Azteca Deportes Networks: Borregos Tec

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