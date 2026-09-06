Resultados semana 1 ONEFA 2026: estadísticas y posiciones de la Liga Mayor

Publicado por Marcel Guzmán

Los Auténticos Tigres UANL iniciaron con el pie derecho el camino para defender el título tras aplastante victoria a Águilas Blancas IPN

Jugador de Las Águilas Blancas en partido de la ONEFA
Águilas Blancas IPN es el peor equipo de la ONEFA tras la semana 1 | Imago7

Comenzó una nueva temporada de la Liga Mayor ONEFA 2026 y en la semana 1 se llevaron a cabo siete juegos en distintos puntos de la República Mexicana. El fútbol americano colegial en México inició con el pie derecho las actividades, teniendo al vigente campeón Auténticos Tigres UANL con una aplastante primera victoria en su camino para defender el título.

Las actividades comenzaron el jueves 3 de septiembre, con Borregos Monterrey que vencieron a Borregos CCM 49-42, en un duelo muy parejo de principio a fin. Las acciones de la primera semana continuaron el viernes 4 con cuatro compromisos más y la actividad concluyó este sábado 5 con dos encuentros más.

Tras los partidos disputados de la semana 1 de la Liga Mayor ONEFA, los Auténticos Tigres lideran la clasificación al tener arrollador triunfo ante Águilas Blancas IPN por diferencia de 42 puntos, por lo que éstos últimos son de momento el peor equipo de la competencia al estar al fondo de la tabla de posiciones.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario ONEFA 2026: todos los juegos del fútbol americano mexicano; resultados, fechas y dónde ver en vivo

Resultados completos ONEFA 2026 semana 1

Semana 1

  • Jueves 3 de septiembre
  • Borregos MTY 49-42 Borregos CCM
  • Viernes 4 de septiembre
  • Borregos PUE 36-0 Borregos GDL | La Fortaleza
  • Pumas CU 34-28 Leones Anáhuac | Cueva del León
  • Aztecas UDLAP 30-7 Zorros CETYS | La Madriguera
  • Águilas Blancas IPN 7-49 Auténticos Tigres UANL | Gaspar Mass
  • Sábado 5 de septiembre
  • Burros Blancos 21-20 Linces UVM | JOM
  • Borregos CEM 57-28 Leones Anáhuac Cancún | Coliseo Maya

Posiciones de la ONEFA 2026: ¿Cómo va tu equipo?

Las acciones de la Semana 1 arrancaron el pasado jueves 3 de septiembre, a través la multiplataforma de Claro Sports, con la victoria de Borregos Monterrey. Sin embargo, los vigentes campeones, los Auténticos Tigres UANL se pusieron en la cima de la tabla de posiciones, luego de pasarle por encima a Águilas Blancas IPN.

EquipoRécordPts. en contraDif. pts
Auténticos Tigres1-07+42
Borregos Puebla1-00+36
Borregos CEM1-028+29
Aztecas UDLAP1-07+23
Borregos Monterrey1-042+7
Pumas CU1-028+6
Burros Blancos IPN1-020+1
Linces UVM0-121-1
Leones UAMN0-134-6
Borregos CCM0-149-7
Zorros CETYS0-130-23
Leones Anáhuac Cancún0-157-29
Borregos Guadalajara0-136-36
Águilas Blancas IPN0-149-42

¿Quién transmite la Liga Mayor de la ONEFA 2026?

La Liga Mayor ONEFA 2026 se podrá ver por distintos lugares, ya que también depende de cada unas de las universidades que compiten en la división de los 14 grandes. En Claro Sports podrás disfrutar de algunos compromisos de esta temporada, por lo que es importante estar al pendiente de la programación de la multiplataforma.

MÁS INFORMACIÓN: Liga Mayor ONEFA 2026: calendario, horarios y dónde ver en vivo los partidos de la semana 1

  • Claro Sports
  • Canal Once (Once TV) – Águilas Blancas del IPN
  • TV UNAM – Pumas
  • Sky Sports – Borregos
  • Canal 53 UANL – Auténticos Tigres
  • TVC Deportes – Borregos Tec de Monterrey
  • Live Tec: Borregos de Monterrey
  • ESPN: Borregos Tec
  • Azteca Deportes Networks: Borregos Tec

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