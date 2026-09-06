Milito revela la clave de la goleada de Chivas y reconoce la evolución de sus futbolistas jóvenes

El técnico argentino resaltó la contundencia, el trabajo defensivo y el buen momento de los elementos jóvenes del Guadalajara

Milito tiene a las Chivas como sublíder | Imago7

Chivas confirmó su buen momento en el Apertura 2026 con una victoria ante Atlético de San Luis que le permitió extender a cinco partidos su racha sin perder. El Rebaño mostró contundencia y solidez para sacar el resultado en una cancha complicada, algo que Gabriel Milito destacó después del encuentro.

“La contundencia es vital para cualquier partido. Siempre es importante empezar ganando. La voluntad siempre es la misma: intentar pensar siempre en el arco rival, intentar ser un equipo valiente y ofensivo”, expresó el estratega rojiblanco.

Milito resaltó que el Chiverío pudo encaminar el encuentro desde los primeros minutos, situación que terminó siendo determinante para manejar el trámite ante un conjunto potosino que tuvo dificultades para reaccionar.

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“Pudimos marcar dos goles en los primeros 10 minutos, que eso por supuesto para el desarrollo posterior del partido ayuda mucho. Los chicos lo hicieron muy bien, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, hubo mucha concentración y mucho deseo por ganar”, agregó.

Uno de los elementos que también recibió reconocimiento fue Hugo Camberos, quien volvió a tener participación importante en ambas fases. El técnico destacó la evolución del joven futbolista y su capacidad para responder defensivamente.

“Hugo trabaja muy bien y tiene potencial. Es un chico joven, tiene mucho potencial y nos está ayudando mucho no solo en ataque, sino en defensa. Hoy, tanto él como Piojo, además de atacar, defendieron muy bien a sus carrileros”, señaló.

Finalmente, Milito explicó la decisión de utilizar una estructura con tres atacantes, buscando aprovechar los espacios frente a los tres centrales de San Luis y generar situaciones de uno contra uno por los costados.

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