Atlas vs Atlante en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026 

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlas aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Atlante debido a su posición en la tabla y al hecho de jugar como local. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el triunfo rojinegro es la opción con menor cuota, mientras el empate y la victoria visitante aparecen como resultados menos probables.

Atlas gana: -108

Empate: +250

Atlante gana: +290

El pronóstico para el encuentro apunta a un marcador de Atlas 2-1 Atlante, en un partido donde el equipo local buscará aprovechar sus oportunidades ofensivas y Atlante intentará responder con orden defensivo.

Con estos escenarios, Atlas buscará mantenerse dentro de los primeros lugares del Apertura 2026, mientras Atlante necesita sumar para acercarse a los puestos que permiten continuar en la pelea por la clasificación.