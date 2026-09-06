Atlas vs Atlante en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Atlas aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Atlante debido a su posición en la tabla y al hecho de jugar como local. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el triunfo rojinegro es la opción con menor cuota, mientras el empate y la victoria visitante aparecen como resultados menos probables.
Atlas gana: -108
Empate: +250
Atlante gana: +290
El pronóstico para el encuentro apunta a un marcador de Atlas 2-1 Atlante, en un partido donde el equipo local buscará aprovechar sus oportunidades ofensivas y Atlante intentará responder con orden defensivo.
Con estos escenarios, Atlas buscará mantenerse dentro de los primeros lugares del Apertura 2026, mientras Atlante necesita sumar para acercarse a los puestos que permiten continuar en la pelea por la clasificación.
Antecedentes Atlas vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El duelo entre Atlas y Atlante representa un enfrentamiento entre dos equipos que llegan con objetivos distintos dentro del Apertura 2026. Los rojinegros buscan mantenerse en los primeros puestos, mientras los Potros intentan salir de la parte media de la clasificación.
Atlas llega después de caer ante Querétaro en la jornada anterior, resultado que frenó su paso dentro del campeonato. Atlante, por su parte, suma seis unidades después de seis partidos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Su último encuentro fue ante el León, escuadra que le sacó el empate como local.
El Estadio Jalisco será el escenario donde Atlas buscará aprovechar la localía para volver a sumar tres puntos y mantenerse cerca de los líderes del torneo.
Alineaciones Atlas vs Atlante, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales se darán a conocer minutos antes del inicio del partido. Atlas contempla una formación con Camilo Vargas como portero y una línea defensiva integrada por Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre.
El mediocampo rojinegro estaría conformado por Duk, Saldívar, González y Ríos, mientras que el ataque tendría a José Martín y Florián Monzón como referencias ofensivas.
Atlas: Camilo Vargas; Ferrareis, Capasso, Schlegel, Gaddi Aguirre; Duk, Saldívar, González, Ríos; José Martín y Florián Monzón.
Por parte de Atlante, el equipo dirigido por Miguel Herrera tendría a Óscar Jiménez en la portería. La defensa estaría integrada por Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez.
Atlante: Óscar Jiménez; Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera, Edgar Jiménez; Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla, Eugenio Pizzuto; Jhojan Julio y Luis Puente.
¿A qué hora juega Atlas vs Atlante y dónde ver hoy 5 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El partido entre Atlas y Atlante se disputará este sábado 5 de septiembre en el Estadio Jalisco, casa del conjunto rojinegro.
El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será uno de los compromisos que cerrarán la actividad sabatina de la jornada 7 del Apertura 2026.
La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Atlas y Atlante se enfrentarán este sábado 5 de septiembre dentro de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido donde los rojinegros buscarán recuperar terreno después de su último resultado, mientras que los Potros intentarán sumar puntos para acercarse a la zona de clasificación.
El conjunto dirigido por Atlas llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla, con la intención de regresar al camino del triunfo tras la derrota ante Querétaro en la fecha anterior. Del otro lado, Atlante atraviesa un inicio con una victoria, tres empates y dos derrotas, por lo que necesita comenzar a acumular triunfos para mejorar su posición.
No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Atlas y Atlante dentro de la fecha 7 del Apertura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.