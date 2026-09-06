A media luz: Atlético Nacional vence al América de Cali en la tempestad de Miami

El clásico benéfico, con triunfo ‘Verdolaga’, tuvo de todo en el sur de los Estados Unidos.

Los ‘Verdolagas’ derrotaron al América de Cali | Foto: Prensa Atlético Nacional

Atlético Nacional fue el victorioso de un clásico benéfico que resultó algo atravesado para el calendario. El ‘Verdolaga’ derrotó 3-1 al América de Cali en el estadio del Inter Miami. Eso sí, ocurrió de todo desde la previa del partido: desde los problemas meteorológicos, fallas en las luminarias y hasta peleas entre jugadores en el campo de juego.

Edwin Cardona fue la gran figura del compromiso con doblete. El ’10’, junto a Ian Poveda, fueron los responsables de la renta paisa en el compromiso de exhibición. Por su parte, Jhon Murillo, con un golazo, se hizo sentir para el América en un partido que poco tuvo de amistoso. En menos de 20 minutos se vieron todos los goles.

Partido con inconvenientes climáticos

El juego tuvo una demora de casi una hora. Estaba pactado para las 19:30 horas locales; no obstante, una fuerte tempestad frustró el pitazo inicial en el momento estipulado. Las alertas climáticas, muy rigurosas en los Estados Unidos, llevaron a que los hinchas no estuvieran en las graderías, ni los jugadores hicieran su respectivo calentamiento.

Algo tarde, con el afán de Lucas González y la delegación por volver a Medellín para planear el partido que tendrá en dos días ante Deportivo Cali, se jugó el partido con buena chispa. Hubo ciertos inconvenientes; por ejemplo, falló una torre de iluminación en el estadio. La logística decidió que el cotejo tenía que disputarse, aunque fuera a media luz.

El triunfo de Atlético Nacional

En el campo, muy temprano, Edwin Cardona rompió el cero e hizo cumplir la ley del ex a los cuatro minutos. Tras una mala salida desde atrás, Ian Poveda atacó el espacio y sacó un disparo potente que rebotó en un adversario. Ya para la segunda jugada, el ’10’ logró pescar la primera diana.

América reaccionó inmediatamente y anotó el único gol a favor. Jhon Murillo, el picante extremo venezolano, sacó provecho a una excelsa conducción de Luis Quiñones. Embistió a dos jugadores en la marca hasta llegar a línea de fondo. Metió el pase al medio y sobre el primer palo, de repente, disparó de taco para festejar.

Ese tramo del partido fue un “ping pong”. Por ejemplo, Nacional sacó del medio y logró la capitalización del gol de Ian Poveda. El británico recibió un pase al vacío de Juan Manuel Rengifo, quien lo encontró en el último tercio. Le bastó bajar la pelota y disparar al palo más lejano de Jean Fernandes, sin posibilidad de reacción.

Y para poner la cereza en el pastel, Morelos buscó su gol, pero fue derribado en el área por Jean Fernandes sobre los 17 minutos de juego. Eso se tradujo en un penal acertado por Cardona, de nuevo cumpliendo con la cita. Sacó un disparo furioso al palo izquierdo, suficiente para liquidar el pleito.

Entre algunas disputas acaloradas, el lanzamiento de un extintor por parte de la barra ‘Verdolaga’ y el afán por terminar, Nacional se llevó la victoria ante el líder actual del campeonato. Una victoria que deja varios apuntes para ambos entrenadores, tanto Lucas como David González, quienes deberán ratificar la gestión de equipo en un calendario realmente apretado.

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