Jared Serna cumple su sueño con los Marlins: quinto mexicano en debutar en la MLB 2026

El infielder de Guaymas ingresó como bateador emergente ante Kansas City y se convirtió en el mexicano número cinco que debuta en MLB durante 2026

Jared Serna debuta con los Miami Marlins | JAY BIGGERSTAFF /GETTY IMAGES VIA AFP

Jared Serna cumplió uno de los objetivos de su carrera este martes 1 de septiembre al debutar en las Grandes Ligas con los Miami Marlins. El infielder originario de Guaymas, Sonora, ingresó como bateador emergente durante el partido frente a los Kansas City Royals en el Kauffman Stadium.

Su aparición se produjo en la parte alta de la octava entrada. Con un out y Jakob Marsee en primera base, el manager Clayton McCullough decidió mandar a Serna al plato en sustitución de Otto López.

El mexicano atacó el primer lanzamiento de Nolan Hoffman, un sinker de 93.1 millas por hora, y conectó un rodado hacia el montículo. Hoffman tomó la pelota y comenzó una doble matanza 1-4-3 que terminó la entrada. En ese momento, Miami tenía ventaja de 6-0.

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Más allá del resultado de su primer turno, la aparición colocó a Serna dentro de la lista de mexicanos que llegaron a las Grandes Ligas durante la temporada 2026. Se convirtió en el quinto en hacerlo este año, después de Brandon Valenzuela, Samy Natera Jr., Luis Gastélum y Gerardo Carrillo.

El debut también tuvo impacto para el beisbol sonorense. Serna es el jugador número 42 nacido en Sonora que alcanza las Grandes Ligas, cifra que mantiene al estado por delante de Sinaloa, que registra 25 representantes. Además, se convirtió en el tercer pelotero nacido en Guaymas que consigue llegar al máximo nivel del béisbol.

¡Bienvenido al Show, Jared Serna! 🤩🇲🇽⚾ El sonorense hace su debut en las Grandes Ligas 👏🏻 ¡Comienza una nueva historia! 🔥 pic.twitter.com/8poczkyLrZ — MLB México (@MLB_Mexico) September 2, 2026

Jared Serna cumple el objetivo que persiguió desde niño

Horas antes del partido, Serna habló sobre el llamado de los Marlins y reconoció que todavía procesaba lo que significaba formar parte del roster de Grandes Ligas. “Me siento muy contento con el llamado del manager y muy agradecido con la organización, con Dios y con ellos por la confianza”, expresó en palabras para los Marlins.

El mexicano también recordó que llegar a MLB era una meta que compartía con su familia desde el inicio de su carrera. “Es un momento que todavía no puedo creer. Mi familia y yo estábamos esperando esto en algún punto de mi carrera. Siento que estoy viviendo mi sueño y esto es lo que quería desde chiquito”, agregó.

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Jared Enrique Serna nació el 1 de junio de 2002 en Guaymas. Puede desempeñarse como campocorto, segunda base o tercera y batea y lanza a la derecha.

Su camino dentro del béisbol profesional comenzó después de ser firmado por los New York Yankees como agente libre internacional en julio de 2019, por un bono de 10 mil dólares. La suspensión de la temporada de Ligas Menores de 2020 retrasó su estreno hasta 2021, cuando comenzó a jugar dentro de la organización en la Liga Dominicana de Verano.

Serna llega a MLB después de hacer ajustes durante la temporada

El infielder reconoció que su campaña tuvo periodos en los que necesitó modificar aspectos de su juego para mantener su desarrollo. “Mi temporada ha sido un poquito bajita, pero también he hecho mis ajustes. He sabido hacer los cambios que el equipo me ha marcado y todo el trabajo que he estado poniendo ha ido saliendo”, explicó.

Su paso por las menores también le permitió construir una relación con Agustín Ramírez, catcher de Miami. Ambos coincidieron desde su etapa con los Yankees y mantuvieron contacto durante su recorrido profesional.

“Mi relación con Agustín Ramírez es de amistad desde 2021 o 2022, cuando jugábamos juntos con los Yankees. Es uno de los compañeros en los que más confío para hablar de beisbol o simplemente de la vida”, señaló.

Ahora, Serna tendrá la oportunidad de buscar más turnos con los Marlins durante el cierre de temporada. El mexicano dejó claro que su objetivo será responder en cualquier función que el cuerpo técnico le asigne. “Significa mucho para mí estar aquí. Es una oportunidad que el equipo me está brindando y estoy listo para ayudar a ganar y aportar en lo que se necesite”, concluyó.

Con su debut, Jared Serna sumó su nombre a la presencia mexicana en las Grandes Ligas durante 2026 y abrió una nueva etapa dentro de una carrera que comenzó siete años atrás con su firma como prospecto internacional.

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