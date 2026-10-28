César Garza confía en más debuts mexicanos gracias a la Regla de Menores

El canterano de Rayados destaca el impacto de la normativa y confía en que más futbolistas aprovechen las oportunidades en Liga MX

La Regla de Menores impulsa a los jóvenes. Imago 7

César Garza, canterano de Rayados, destacó el beneficio que la Regla de Menores ha representado para los jóvenes futbolistas y confió en que más jugadores mexicanos tengan oportunidades en la Liga MX, ya sea con la existencia de esta normativa o por la calidad que demuestren dentro de la cancha.

La cantera de Monterrey se ha caracterizado por promover juveniles y darles minutos en el máximo circuito. Garza es uno de los futbolistas que ha aprovechado la normativa durante el Apertura 2026, aunque considera que el objetivo final debe ser que los jóvenes permanezcan en Primera División por sus condiciones futbolísticas y no únicamente por cumplir con una obligación reglamentaria.

“Se ha visto lo que ha beneficiado la regla, muchos casos como el de Gil. Pero también hay muchos que sin regla jugarían igual. Toca que nos den la oportunidad, que con la regla aprovecharla y, al final del día, terminemos jugando por pura calidad y no por pura regla”, comentó.

El mediocampista también aseguró que Monterrey cuenta con más canteranos preparados para recibir una oportunidad. “Es una regla que nos ha beneficiado a muchos jóvenes en todos los equipos. Tenemos muchos canteranos listos, entonces, al que le toque lo hará bien, me ha tocado a mí, pero estamos listos”, añadió.

Rayados todavía debe cumplir con la Regla de Menores

Monterrey acumula 784 minutos en la Regla de Menores y todavía necesita sumar 386 minutos para cumplir con el requisito y evitar una sanción de tres puntos al término del torneo. El descuento podría tener consecuencias en la clasificación de Rayados, que actualmente pelea por mantenerse en zona de Liguilla.

En este contexto, el partido ante Xolos será importante para el conjunto regiomontano. Gilberto Mora y Tijuana visitarán a Rayados el próximo fin de semana, en un encuentro en el que Monterrey buscará conseguir los tres puntos para acercarse a la clasificación y continuar con su objetivo de terminar entre los primeros lugares.

César Garza quiere a Rayados entre los cuatro primeros

Garza reconoció que Monterrey ha dejado escapar resultados en casa durante el torneo y consideró que el equipo debe cerrar el Apertura 2026 con una reacción ante su afición. “El torneo se pasó volando y tuvimos dos o tres resultados no favorables en casa. Hay que cerrar con el pie derecho, será clave tener nuestra gente a favor y en la tabla nos beneficia sacar los tres puntos”, señaló.

Rayados marcha actualmente en octavo lugar, una posición que, de acuerdo con Garza, no permite al equipo conformarse. El canterano recordó que las expectativas de Monterrey apuntan a competir constantemente en la parte alta de la clasificación.

“No estamos tranquilos por ser octavo lugar ahora. Un club como Monterrey tiene que estar dentro de los primeros cuatro todos los torneos. Esa es nuestra meta; quedan 12 puntos en disputa y sacar todos los posibles para quedar en los primeros cuatro”, afirmó.

Mientras Rayados busca mejorar su posición en el Apertura 2026, César Garza también intenta aprovechar la oportunidad que le ha brindado la Regla de Menores. Su postura apunta a que la normativa puede abrir la puerta para que más jóvenes mexicanos lleguen a Primera División, pero que su permanencia debe depender de su rendimiento y capacidad dentro del campo.

Los 31 jugadores que han debutado en el Apertura 2026

La Regla de Menores ha coincidido con la aparición de una nueva generación de futbolistas en la Liga MX. Hasta el cierre de la Jornada 14 del Apertura 2026, 31 jugadores han debutado en Primera División durante el torneo

El listado por equipo queda de la siguiente manera:

América: Alejandro Cárdenas y Derek Jiménez.

Alejandro Cárdenas y Derek Jiménez. Atlante: Leonardo Mejía y Axl Padilla.

Leonardo Mejía y Axl Padilla. Atlas: José Luis Martín Sánchez.

José Luis Martín Sánchez. Chivas: Leonel Calderón y Carlos Hernández.

Leonel Calderón y Carlos Hernández. Cruz Azul: Emiliano Castañeda.

Emiliano Castañeda. FC Juárez: Ricardo Juárez y Brayan Molina.

Ricardo Juárez y Brayan Molina. León: Luis Valadez e Irving Martínez.

Luis Valadez e Irving Martínez. Monterrey: Aldo Patricio de Nigris, Omar Gálvez y Paxon Ruffin.

Aldo Patricio de Nigris, Omar Gálvez y Paxon Ruffin. Necaxa: Luis Jiménez, Christopher Andrade, Javier Orantes y Leonardo Becerra.

Luis Jiménez, Christopher Andrade, Javier Orantes y Leonardo Becerra. Pachuca: Ulises Martínez e Ian Zavala.

Ulises Martínez e Ian Zavala. Pumas: Kléber Carranza.

Kléber Carranza. Querétaro: Juan Carlos Martínez Jr., Álex Alcalá y Denilson Muñoz.

Juan Carlos Martínez Jr., Álex Alcalá y Denilson Muñoz. Tigres: Isac Galván y Jaidyn Contreras.

Isac Galván y Jaidyn Contreras. Tijuana: Alejandro Magallón.

Alejandro Magallón. Toluca: Carlos Carrillo, Ronaldo Beltrán y Edher Segura.

Carlos Carrillo, Ronaldo Beltrán y Edher Segura. América: Ícaro da Conceição.

El registro de los 30 debutantes hasta la Jornada 12 incluye los estrenos de Paxon Ruffin, Brayan Molina, Javier Orantes y Leonardo Becerra en esa fecha. Posteriormente, Jaidyn Contreras se convirtió en el debutante número 31 al ingresar en el minuto 87 del Tigres 0-2 León de la Jornada 13.