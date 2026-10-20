Checo Pérez correrá en su Cadillac por Reforma: fecha, horario y todos los detalles del Show Run del piloto mexicano

Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios con una exhibición en la CDMX antes de competir nuevamente en casa

Checo correrá en el corazón del Paseo de la Reforma | REUTERS/Jakub Porzycki

Checo Pérez volverá a encontrarse con la afición mexicana antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto tapatío participará en un Show Run sobre Paseo de la Reforma, donde conducirá un monoplaza de Cadillac en una exhibición que servirá como antesala de su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La aparición tendrá un significado especial porque Pérez vuelve este año a competir en casa después de su ausencia en la edición 2025 y lo hace ahora como piloto de Cadillac, escudería que debutó esta temporada en la Fórmula 1. La cita en Reforma también formará parte de los festejos por los 300 Grandes Premios que el mexicano alcanzará durante el fin de semana de carrera.

¿Cuándo es el Show Run de Checo Pérez en la CDMX? Fecha y horario

El Show Run de Checo Pérez está programado para el miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas. Las actividades están previstas hasta aproximadamente las 12:30 horas, por lo que durante la mañana los aficionados podrán ver de cerca al mexicano y al monoplaza de Cadillac.

El recorrido tendrá como escenario Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Además de representar el regreso de Checo a una exhibición en una de las avenidas más importantes de la capital, será también la primera aparición pública de Cadillac como equipo de Fórmula 1 en territorio mexicano.

Para quienes planeen acudir, lo recomendable será llegar con anticipación ante la cantidad de personas que suele reunir Checo en este tipo de eventos. Los accesos, cierres viales y zonas destinadas al público dependerán de las disposiciones que anuncien los organizadores y autoridades capitalinas conforme se acerque la fecha.

Checo Pérez en el GP de México: ¿Cuándo es la carrera de la Fórmula 1 en CDMX?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La primera y segunda práctica serán el viernes, mientras que la tercera sesión y la clasificación se realizarán el sábado 31.

La carrera comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con un recorrido de 71 vueltas sobre el trazado de 4.304 kilómetros. Antes, el sábado, la clasificación está programada a las 15:00 horas.

La cita tendrá un ingrediente adicional para Pérez, ya que será su primer Gran Premio de México con Cadillac y el número 300 de su trayectoria en la Fórmula 1. El tapatío regresará así a competir frente a su público después de no formar parte de la parrilla durante la temporada 2025.

F1: ¿En qué posición está el piloto Checo Pérez?

El regreso de Checo a la Fórmula 1 ha estado condicionado por las dificultades naturales de un equipo que disputa su primera temporada. Antes del GP de Estados Unidos, el mexicano aparece en la posición 23 del Campeonato de Pilotos y todavía no suma puntos, misma situación que atraviesa su compañero Valtteri Bottas.

Cadillac ocupa el undécimo lugar del Campeonato de Constructores con cero puntos y todavía busca su primera aparición dentro del Top 10. Su mejor resultado de carrera hasta ahora ha sido un puesto 13, reflejo de un año dedicado principalmente a construir la estructura y desarrollar el monoplaza de cara al futuro.

Por ello, el fin de semana en México tendrá un peso que va más allá de la clasificación. Checo buscará aprovechar la energía de correr en casa mientras Cadillac continúa persiguiendo sus primeros puntos en la Fórmula 1, en una semana que arrancará desde Reforma antes de trasladarse al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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