Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla Colosal y la medalla varonil hoy 27 de octubre? Azules o Rojos

La décima semana continúa con una Batalla Colosal por la fiesta de Halloween y 12 atletas en busca de la medalla individual

¿Quién gana la Batalla Colosal y la medalla varonil hoy 27 de octubre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa hoy martes 27 de octubre con la Batalla Colosal y la disputa por la medalla varonil, después de un inicio de semana que modificó nuevamente el equilibrio entre Rojos y Azules. El segundo episodio de la décima semana llegará con el equipo escarlata instalado en la Villa 360 y el conjunto celeste buscando responder después de perder una de las pruebas principales del lunes.

La jornada anterior también presentó movimientos en las plantillas. Sofía Arroyo se incorporó al equipo Rojo y Paulina Menchaca llegó al Azul para ocupar los lugares que dejaron Valeria Payén, quien salió por lesión, y Gina Torres, eliminada de la competencia. Además, el reciente regreso de Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, volvió a generar conversaciones dentro del grupo celeste.

Los avances del programa muestran un escenario de tensión entre los Azules después de perder la Villa 360. ‘El Doberman’ aparece llorando frente a las cámaras, mientras algunos integrantes señalan que uno de los principales rivales rumbo a las siguientes fases podría estar dentro de su propio equipo: Alexis Vargas, ‘Hiroshi’, debido al rendimiento que ha mostrado durante la temporada. En ese contexto se disputarán este martes dos pruebas diferentes: una colectiva y otra individual.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy martes 27 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza hoy martes 27 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. El episodio también estará disponible en línea mediante Disney+ y el sitio de TV Azteca en vivo. La programación habitual del reality establece ese mismo horario de lunes a viernes.

¿Quién gana la Batalla Colosal y la medalla varonil de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Los resultados oficiales se conocerán hasta que se disputen las pruebas durante la transmisión. Sin embargo, por lo mostrado en los avances y por el resultado obtenido el lunes en la Villa 360, las versiones previas colocan al equipo Rojo como posible ganador de la Batalla Colosal. Se trata únicamente de una tendencia previa al programa y no de un resultado confirmado.

En la competencia individual, 12 hombres buscarán la medalla varonil y la vida extra que representa dentro del programa. Entre los nombres señalados antes del episodio aparece Hiroshi como uno de los candidatos por su rendimiento reciente, aunque el ganador tampoco está confirmado antes de la emisión. La prueba será independiente del marcador que registren Rojos y Azules en la Batalla Colosal.

¿Qué es la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal enfrenta a los equipos Rojo y Azul en circuitos que combinan velocidad, resistencia, agilidad y puntería, con el objetivo de alcanzar primero ocho puntos. Las recompensas cambian dependiendo de cada semana y pueden incluir experiencias, viajes, artículos tecnológicos o Power Tokens. Para este martes, el premio será una fiesta de Halloween, una recompensa que ya ha formado parte de otras ediciones del programa durante estas fechas.

¿Quién ganó la Villa 360?

El equipo Rojo ganó la Villa 360 el lunes 26 de octubre por marcador de 8-6 frente a los Azules. El triunfo permitió a los escarlatas comenzar la décima semana con acceso a las instalaciones destinadas al descanso y recuperación, además de cortar el dominio que el conjunto celeste había mostrado en pruebas anteriores.

La derrota dejó a los Azules con la necesidad de reaccionar en las siguientes competencias de la semana y sirve como antecedente directo para la Batalla Colosal de este martes. Rojos y Azules volverán a enfrentarse ahora por la fiesta de Halloween, mientras que la medalla varonil pondrá a competir entre sí a los atletas de ambos equipos por una ventaja individual.