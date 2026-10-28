Alianza vs Marathon en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento
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Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Alianza y Marathón, válido por la vuelta de la repesca por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.El estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, recibirá una eliminatoria que tiene al conjunto hondureño con ventaja de 2-1. Los albos buscarán remontar ante su afición, mientras el Monstruo Verde intentará defender la diferencia conseguida en casa.
Alianza necesita reaccionar después de dejar escapar una ventaja temprana en el encuentro de ida. El equipo salvadoreño abrió el marcador con un cabezazo de Harold Osorio al minuto 5, tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Mier, pero no consiguió sostener el resultado en San Pedro Sula. Ahora, los albos tendrán la oportunidad de cambiar la historia como locales y mantener su presencia internacional con la clasificación al torneo de clubes de Concacaf del próximo año.
Por su parte, Marathón llega con la confianza de haber remontado la ida gracias a los goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez, quienes anotaron al minuto 15 y al 22, respectivamente. Ambos alcanzaron tres tantos en esta edición, la misma cantidad que Yairo Moreno, una muestra de las distintas alternativas ofensivas del conjunto catracho
¿A qué hora juega Alianza vs Marathón y dónde ver el partido hoy 27 de octubre?
Alianza recibirá a Marathón este martes 27 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de El Salvador y Honduras, en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador. El encuentro corresponde a la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y definirá un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Los hondureños llegan con ventaja de 2-1 en el marcador global.
Alineaciones para Alianza vs Marathón de ida de la Copa Centroamericana 2026, al momento
Marathón: Jonathan Rougier, Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa (C), Javier Arriaga, Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli, Carlos Argueta, Nicolás Messiniti, Yeison Mejía. DT: Silvio Rudman.
Alianza: Marlon Joya, Emerson Hernández, Juan Monteagudo, Julio Sibrián (C), Nelson Rodríguez, Diego Peña, Francis Castillo, David Leon, Matías Mier, Gustavo Souza, William Parra. DT: Diego Vázquez.
Marathón vs Alianza: ¿Quién es favorito para ganar la ida de las semifinales? Pronóstico y momios
El favorito es
Antecedentes del Alianza vs Marathón y últimos resultados
20 de octubre de 2026 | Marathón 2-1 Alianza | Copa Centroamericana
19 de agosto de 2026 | Marathón 0-1 Alianza | Copa Centroamericana
27 de agosto de 2024 | Marathón 1-0 Alianza | Copa Centroamericana
¿Quién es el máximo ganador de la Copa Centroamericana de la Concacaf?
El club que más veces se coronó campeón de la Copa Centroamericana es la Liga Deportiva Alajuelense, qu ganó cuatro de las cinco ediciones del torneo. Es por ese motivo que entre otros temas, es el gran favorito no solo a quedarse con la serie contra Motagua sino que con llegar a la final para ganar su quinto título.