Alianza vs Marathon en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento

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Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Alianza y Marathón, válido por la vuelta de la repesca por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.El estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, recibirá una eliminatoria que tiene al conjunto hondureño con ventaja de 2-1. Los albos buscarán remontar ante su afición, mientras el Monstruo Verde intentará defender la diferencia conseguida en casa.

Alianza necesita reaccionar después de dejar escapar una ventaja temprana en el encuentro de ida. El equipo salvadoreño abrió el marcador con un cabezazo de Harold Osorio al minuto 5, tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Mier, pero no consiguió sostener el resultado en San Pedro Sula. Ahora, los albos tendrán la oportunidad de cambiar la historia como locales y mantener su presencia internacional con la clasificación al torneo de clubes de Concacaf del próximo año.

Por su parte, Marathón llega con la confianza de haber remontado la ida gracias a los goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez, quienes anotaron al minuto 15 y al 22, respectivamente. Ambos alcanzaron tres tantos en esta edición, la misma cantidad que Yairo Moreno, una muestra de las distintas alternativas ofensivas del conjunto catracho