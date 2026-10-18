España vs México en vivo: horario y dónde ver el debut Tricolor en el Mundial Femenil sub 17 2026

El combinado nacional se encuentra en el Grupo F e iniciará la competencia ante una potencia del fútbol femenil

España vs México, horario y dónde ver en vivo el partido del Mundial | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil se prepara para hacer su debut en la Copa del Mundo Sub 17 en Marruecos. El combinado dirigido por Miguel Gamero enfrentará en su primer partido en la fase de grupos a España en la Academia de Fútbol Mohamed VI, en el segundo día de actividades de la justa mundialista.

El Tricolor tendrá una dura prueba por delante, sobre todo porque el combinado español es una potencia en este deporte y en la rama femenil. Algo que han demostrado en la Selección Mayor y en categorías inferiores, pues recientemente se coronó en el Mundial Sub 20 ante Corea del Norte en Polonia.

Es por ello que será importante que México vaya por el triunfo o un empate que sirva de envión anímico para enfrentar los dos juegos restantes para aspirar por un lugar en la fase final del certamen. La Selección Nacional intentará tener un mejor desempeño que la Sub 20.

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¿Cuándo y a qué hora debuta México ante España en el Mundial Femenil Marruecos 2026?

El partido entre España y México en la Academia de Fútbol Mohamed VI se llevará a cabo este lunes 19 de octubre, en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que poco antes del medio día se dará a conocer si el Tri Femenil pudo hacerle daño a las españolas en Marruecos.

¿Quién transmite el Mundial Femenil sub 17 en vivo y dónde ver en México? TV y online

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Convocatoria México Femenil: ¿Quiénes son las jugadoras que llamó el DT Miguel Gamero?

Miguel Gamero llamó a 21 jugadoras, la mayoría de ellas provenientes de la Liga Femenil y solo cuatro de ellas militan en el extranjero. Chivas es la base del combinado nacional, ya que el estratega llamó a cuatro futbolistas del Rebaño Sagrado para participar en la Copa del Mundo de la categoría.

Camila Haro | Slammers FC HB Koge

Ania López | Match Fit Surf

Emiley Ríos | Club Tijuana

Bianka Arredondo | Tuzas

Bethzabeth Barrón | Chivas

Emily Delgado | Atlas

Valeria Figueroa | Tigres

Fernanda Monroy | Toluca

Vanessa Paredes | América

Araceli Pérez | Tuzas

Camila Campos | SUSC

Citlalli Reyes | Rayadas

Zoé Sánchez | Rayadas

Ixchel Uscanga | Chivas

Kemberly García | América

Nicole Jiménez | Olympique Marsella

Shaddai Núñez | Toluca

Natalia Pérez | Chivas

Naomi Rojo | Club Tijuana

Natalia Ugalde | Pumas

Mia Urbano | Chivas

Antecedentes del México vs España y últimos resultados, incluida la Final de 2018

La rivalidad entre España y México en el fútbol femenil radica desde hace 10 años, cuando se enfrentaron en 2016. Algo que se hizo todavía más grande con la final de la Copa del Mundo de 2018. En ese entonces Claudia Pina del Barcelona fue una pesadilla al marcar el doblete que definió el compromiso en Montevideo, Uruguay.

De los cinco compromisos, el Tricolor ha ganado un solo partido, han empatado en dos ocasiones y las españolas se impusieron en dos encuentros, siendo la final de hace ocho años el duelo más importante entre ambos países.

2025 | España 1-1 México | Partido amistoso

2024 | España 2-1 México | Partido amistoso

2022 | España 1-2 México | Mundial sub 17, fase de grupos

2018 | México 1-2 España | Mundial sub 17, final

2016 | España 1-1 México | Mundial sub 17, fase de grupos

Grupo de México en el Mundial Femenil sub 17 y calendario de partidos

La Selección Mexicana Femenil sub 17 se encuentra en el Grupo F de la Copa del Mundo de la categoría en Marruecos. En dicho sector está acompañada por España, su rival en turno, Chile y Australia, por lo que será un grupo complicado por el cuadro dirigido por Miguel Ángel Gamero.