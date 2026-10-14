Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 7

Toda la información para seguir los partidos de la Liga Mayor este fin de semana, incluyendo el partido entre Águilas Blancas y Pumas CU por Claro Sports

¿Quién juega esta semana en la ONEFA? Calendario Semana 7 | Claro Sports

La temporada regular de la Liga Mayor ONEFA 2026 entra a su recta final. Ya se disputaron seis semanas y quedan solo cuatro para que todo se defina: los Playoffs, incluyendo la localía, además de la disputa por la permanencia.

La Semana 7 es una de las más esperadas del calendario de la Liga Mayor ya que tendremos el Clásico Poli-UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Águilas Blancas viaja al Pedregal para medirse a Pumas CU, que llegan como líderes de la ONEFA y buscarán afianzar su posición de cara a la postemporada. Este partido se jugará el sábado 17 de octubre y lo podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

La jornada inicia en el norte del país. Zorros CETYS se juega sus últimas opciones en seguir en la máxima categoría del fútbol americano colegial en México la recibir a Borregos CCM, que ha perdido el paso en las últimas fechas y corre riesgo de no llegar a los Playoffs tras ser semifinalista en 2025. En cuanto a los dos invictos, Auténticos Tigres jugará en casa ante una de las sorpresas de 2026, Leones Anáhuac México Norte, mientras que Borregos Monterrey viaja a la capital del país para medirse a los Burros Blancos en el Wilfrido Massieu.

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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 7

En la Semana 7 de la Liga Mayor, descansan Borregos Guadalajara y Aztecas UDLAP, por lo que solo tendremos seis partidos de fútbol americano colegial este fin de semana. La jornada está dividida: tres partidos el viernes 16 de octubre y tres el sábado 17, incluyendo el Clásico Poli vs UNAM.

Viernes 16 de octubre Borregos CCM en Zorros CETYS | 18:00 Linces UVM en Borregos CEM | 19:00 Leones Anáhuac Norte en Auténticos Tigres | 19:00

Sábado 17 de octubre Águilas Blancas IPN en Pumas CU | 11:00 Borregos Monterrey en Burros Blancos IPN | 12:00 Borregos Puebla en Leones Anáhuac Cancún | 19:00



¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

Los partidos de la Liga Mayor los transmite cada universidad, generalmente en plataformas digitales, aunque algunos partidos sí van por canales de televisión. Así podrás seguir los partidos de la semana 7:

Borregos CCM en Zorros CETYS | Viernes 16 de octubre | 18:00 horas CDMX (17:00 Mexicali) | YouTube CETYS Universidad

| Viernes 16 de octubre | 18:00 horas CDMX (17:00 Mexicali) | YouTube CETYS Universidad Linces UVM en Borregos CEM | Viernes 16 de octubre | 19:00 horas CDMX | YouTube ESPN MX

| Viernes 16 de octubre | 19:00 horas CDMX | YouTube ESPN MX Leones Anáhuac Norte en Auténticos Tigres | Viernes 16 de octubre | 18:00 horas CDMX | Canal 53 UANL y YouTube UANL

| Viernes 16 de octubre | 18:00 horas CDMX | Canal 53 UANL y YouTube UANL Águilas Blancas IPN en Pumas CU | Sábado 17 de octubre | 11:00 horas CDMX | Claro Sports

Borregos Monterrey en Burros Blancos IPN | Sábado 17 de octubre | 12:00 horas CDMX | Canal Once (TV y YouTube)

| Sábado 17 de octubre | 12:00 horas CDMX | Canal Once (TV y YouTube) Borregos Puebla en Leones Anáhuac Cancún | Sábado 17 de octubre | 19:00 horas CDMX | YouTube Universidad Anáhuac Cancún

MÁS INFORMACIÓN: Auténticos Tigres mantiene el invicto tras vencer a Borregos Puebla

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

Pumas CU cerró la jornada 6 en el primer lugar aunque hay dos invictos, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, pero tienen un partido menos. El equipo de la UANL tiene menos puntos en contra que Borregios, por lo que tienen el desempate de su lado.

Debido al criterio de puntos en contra, el último equipo que calificaría en este momento a los Playoffs es Linces UVM, por encima de Aztecas, Águilas Blancas, CEM y CCM.

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU 5 1 201 2 Auténticos Tigres UANL 4 0 57 3 Borregos Monterrey 4 0 106 4 Borregos Guadalajara 4 2 119 5 Leones UAMN 4 2 135 6 Burros Blancos IPN 3 3 146 7 Borregos Puebla 3 3 161 8 Linces UVM 2 3 79 9 Águilas Blancas IPN 2 3 136 10 Aztecas UDLAP 2 4 104 11 Borregos CEM 2 4 148 12 Borregos CCM 2 4 167 13 Leones Anáhuac Cancún 1 4 172 14 Zorros CETYS 0 5 180

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