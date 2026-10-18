Almada señala los errores en defensa del América: “Detalles así pueden definir situaciones en la Liguilla”

El técnico charrúa aplaudió la labor ofensiva de su escuadra, sin embargo se espera que ese mismo nivel de trabajo se refleje en la zona baja

América derrotó 5-3 a León en la jornada 12 del Apertura 2026 y conservó el liderato de la Liga MX. Después del encuentro, Guillermo Almada destacó la entrega de sus futbolistas y la cantidad de ocasiones generadas, aunque también señaló aspectos que deben corregirse antes de llegar a la Liguilla. “Estoy muy satisfecho con la entrega. Tener el arco rival de frente es primordial para nosotros. Me gusta mucho la intensidad, el control de balón y la cantidad de situaciones que generamos en la ofensiva”, explicó el entrenador.

El técnico uruguayo pidió que el resultado no provoque que el equipo pierda de vista los errores cometidos durante el partido. “Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y tenemos que seguir mejorando cierta situación”, señaló Almada, quien puso especial atención en la manera en que León consiguió generar peligro mediante balones enviados al área. “No nos pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota para el área. Detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la Liguilla”, agregó.

Almada consideró que América debe trabajar tanto en la generación de oportunidades como en la protección de su propia portería. “Es tan importante generar en el arco de en frente como mantener el cero en nuestro arco”, explicó. El estratega recordó que esa era una de las características que el equipo había mostrado durante la primera parte del campeonato, pero reconoció que ahora les está costando más conseguirla: “Ese debe de ser un objetivo que lo habíamos logrado al principio y nos está costando más ahora”.

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A pesar de los tres goles recibidos ante León, Almada aseguró que el resultado no le genera inconformidad porque el equipo consiguió marcar más veces que su rival. “Inconforme no estoy. Siempre que hagamos un gol más que el rival me va a dejar satisfecho”, comentó. Sin embargo, inmediatamente recordó cuál es la meta que tiene el conjunto azulcrema: “Aquí el objetivo es lograr el campeonato”.

El entrenador también señaló que los errores cometidos durante la fase regular pueden tener un costo mayor cuando comiencen los enfrentamientos de eliminación directa. “Por más que estamos en la primera fase, el objetivo es clasificar; después viene la Liguilla y sabemos que cualquier error de este tipo que estamos cometiendo te puede dejar afuera”, explicó. Almada añadió que quienes tienen experiencia en este tipo de competencias saben que una equivocación puede cambiar el destino de una serie.

En el análisis del funcionamiento ofensivo, el técnico destacó la cantidad de situaciones que América consiguió construir ante León y pidió mantener esa producción. “Todo lo que generamos en la ofensiva no es una situación sencilla de generar”, afirmó. Al mismo tiempo, insistió en que el equipo debe prestar atención a las acciones que permiten al rival acercarse a su portería: “Tenemos que prestar atención también a ese tipo de situaciones para tratar de mantener el cero en nuestro arco, que también es un objetivo importante”.

Almada dejó claro que la victoria no modifica la necesidad de continuar trabajando. “Tenemos que ratificar todo lo bueno, que es muchísimo, todo lo que generamos en la ofensiva”, comentó el estratega, quien considera que el equipo todavía puede mejorar distintos aspectos de su funcionamiento. En ese sentido, señaló que la intención es sostener las características que han llevado al América a ocupar el primer puesto, mientras se corrigen las situaciones que han permitido recibir goles.

Finalmente, el entrenador resumió su postura después de un partido en el que América marcó cinco veces, pero también recibió tres anotaciones. “El objetivo más importante es intentar hacer un gol más que el rival y, en definitiva, lo logramos”, afirmó. Sin embargo, Almada insistió en que el trabajo todavía continúa: “Estamos en ese proceso de seguir mejorando situaciones y, con trabajo, seguramente vamos a alcanzarlo”. Así, el líder del Apertura 2026 mantiene su objetivo en el campeonato, mientras su técnico pide corregir antes de que llegue la etapa definitiva.