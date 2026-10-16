Milwaukee Brewers quiere salir del ‘grupo maldito’ y ganar al fin una Serie Mundial de la MLB
Los Cerveceros rompieron una espera de cuatro décadas y ahora intentarán abandonar la lista de franquicias sin campeonato mundial
Milwaukee Brewers está a cuatro victorias de terminar con una de las deudas históricas de las Grandes Ligas. Después de barrer 4-0 a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Cerveceros consiguieron su boleto a la Serie Mundial 2026, una instancia a la que no llegaban desde 1982. La clasificación del equipo dirigido por Pat Murphy llegó el jueves 15 de octubre, con una remontada de 6-4 sobre los bicampeones de la MLB en el Dodger Stadium.
El conjunto de Wisconsin pertenece al llamado “grupo maldito” de cinco franquicias que nunca han conquistado una Serie Mundial, una lista que también integran los Seattle Mariners, San Diego Padres, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays. Sin embargo, Milwaukee tiene la oportunidad de abandonar ese grupo después de una temporada de 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas en 2026, y de conseguir su primer campeonato en una final que comenzará el viernes 23 de octubre.
¿Cuántas Series Mundiales han jugado los Milwaukee Brewers en Grandes Ligas?
Los Milwaukee Brewers solamente han disputado una Serie Mundial en su historia, la de 1982, cuando todavía pertenecían a la Liga Americana. En aquella temporada, el conjunto dirigido por Harvey Kuenn eliminó a los California Angels en la Serie de Campeonato y obtuvo su primer boleto al Clásico de Otoño, donde se encontró con los St. Louis Cardinals. El enfrentamiento se extendió hasta siete partidos y terminó con una derrota de Milwaukee por 4-3.
MÁS INFORMACIÓN: Playoffs MLB 2026, al momento: calendario, resultados de hoy, equipos clasificados y dónde ver en vivo
Aquella Serie Mundial estuvo cerca de terminar con el primer campeonato de los Cerveceros. Milwaukee tomó ventaja de 3-2 después de ganar el quinto encuentro por 6-4, pero los Cardinals respondieron con una victoria de 13-1 en el sexto compromiso. En el duelo decisivo, disputado el 20 de octubre de 1982, St. Louis ganó 6-3 y se quedó con el título, pese a que Milwaukee había llegado a tener ventaja de 3-1 durante el partido.
Desde entonces, los Cerveceros permanecieron alejados del Clásico de Otoño, aunque tuvieron oportunidades para regresar. En 2018 perdieron el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers y en 2025 fueron barridos por el mismo rival. La clasificación conseguida en octubre de 2026 representa su segundo boleto a una Serie Mundial, 44 años después del primero, y el primer campeonato de la Liga Nacional en su historia, luego de haber cambiado de circuito en 1998. Su segunda participación comenzará el próximo 23 de octubre.
¿Por qué los Cerveceros podrían salir del ‘grupo maldito’ de la MLB?
La temporada 2026 ofrece argumentos estadísticos para considerar a Milwaukee un aspirante al título. Los Cerveceros terminaron la fase regular con 103 triunfos y 59 derrotas, estableciendo un récord de victorias para la franquicia y superando al resto de los equipos de las Grandes Ligas. La consistencia del conjunto permitió asegurar una posición favorable para los playoffs y llegar a octubre con la oportunidad de competir por el campeonato.
En la postemporada, Milwaukee superó 3-1 a San Diego Padres en la Serie Divisional de la Liga Nacional, antes de enfrentar nuevamente a Los Angeles Dodgers. El duelo representaba una revancha de lo ocurrido en 2025, cuando los angelinos eliminaron a los Cerveceros por barrida. La historia cambió en 2026: Milwaukee ganó los cuatro enfrentamientos de la Serie de Campeonato y dejó fuera al equipo que había conquistado las dos Series Mundiales anteriores.
MÁS INFORMACIÓN: Shohei Ohtani y el peor momento de su carrera amenaza el tricampeonato de los Dodgers
El cuarto encuentro resumió la capacidad de reacción de los Cerveceros. Los Dodgers tomaron una ventaja de 4-0 en la segunda entrada, impulsados por un jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani, pero Milwaukee igualó el marcador con anotaciones en el cuarto y quinto episodios. Garrett Mitchell conectó el cuadrangular que puso adelante a su equipo en la sexta entrada, mientras David Hamilton amplió la diferencia en la novena. Aaron Ashby completó los últimos tres innings sin permitir carrera y selló el triunfo por 6-4.
La ofensiva también encontró respuestas en jugadores como Jake Bauers, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras producir seis carreras ante los Dodgers. En el pitcheo destaca Jacob Misiorowski, quien terminó la temporada regular con marca de 16-5, efectividad de 1.80 y 252 ponches en 174 entradas y dos tercios. Junto con el aporte de William Contreras, Jackson Chourio y otros integrantes del plantel, estas actuaciones explican por qué Milwaukee llega a la final después de eliminar al bicampeón.
La última barrera será el representante de la Liga Americana, que saldrá de la serie entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays. Milwaukee tendrá la ventaja de disputar los primeros dos partidos en el American Family Field y necesitará cuatro victorias para levantar el Trofeo del Comisionado. Si consigue el campeonato, dejará de pertenecer al reducido grupo de franquicias de la MLB que nunca han ganado una Serie Mundial.
¿Qué equipos no han ganado nunca una Serie Mundial de las Grandes Ligas?
Hasta octubre de 2026, cinco de las 30 franquicias de la MLB nunca han sido campeonas de la Serie Mundial. Algunas han conseguido llegar al Clásico de Otoño en más de una ocasión, pero ninguna ha logrado ganar los cuatro encuentros necesarios para quedarse con el título. Milwaukee forma parte de esa lista y es el único integrante que ya tiene asegurado su boleto a la final de 2026.
|Equipo
|Series Mundiales disputadas
|Finales perdidas
|Milwaukee Brewers
|1 (1982)
|Cardinals, 4-3
|San Diego Padres
|2 (1984, 1998)
|Tigers, 4-1; Yankees, 4-0
|Tampa Bay Rays
|2 (2008, 2020)
|Phillies, 4-1; Dodgers, 4-2
|Colorado Rockies
|1 (2007)
|Red Sox, 4-0
|Seattle Mariners
|0
|Nunca han llegado
*Nota: Milwaukee ya está clasificado a la Serie Mundial 2026
Entre estas franquicias, los Seattle Mariners tienen una situación particular: son el único equipo de las Grandes Ligas que jamás ha disputado una Serie Mundial. Su antecedente más recordado ocurrió en 2001, cuando consiguieron 116 triunfos durante la temporada regular, pero fueron eliminados por los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En 2025 volvieron a quedarse a las puertas de la final, después de perder el séptimo juego ante Toronto Blue Jays.
San Diego y Tampa Bay son los equipos del grupo con más oportunidades desaprovechadas, al sumar dos Series Mundiales perdidas cada uno. Los Padres cayeron ante Detroit en 1984 y frente a los Yankees en 1998, mientras que los Rays perdieron contra Philadelphia en 2008 y Los Ángeles en 2020. Colorado solamente llegó en 2007, cuando Boston Red Sox ganó los cuatro enfrentamientos de la final. Milwaukee, por su parte, quedó a una victoria del campeonato de 1982 y tendrá una segunda oportunidad en 2026.
El desenlace de la Liga Americana podría añadir otra historia a la definición de esta temporada. Si Tampa Bay supera a Cleveland, la Serie Mundial enfrentará a dos franquicias que nunca han ganado el campeonato, por lo que necesariamente habrá un campeón por primera vez. Los Guardians, en cambio, ya tienen dos títulos en su historia, conseguidos en 1920 y 1948, cuando la franquicia utilizaba el nombre de Cleveland Indians, aunque mantienen una de las sequías más prolongadas del béisbol estadounidense.
Para Milwaukee, la Serie Mundial 2026 representa la posibilidad de transformar su historia después de 44 años de espera. La franquicia ya consiguió regresar al escenario que se le escapó durante décadas y dejó en el camino a los Dodgers, quienes habían dominado sus enfrentamientos recientes de postemporada. Ahora necesita cuatro victorias para conquistar su primer título y reducir de cinco a cuatro el número de equipos que nunca han ganado una Serie Mundial de las Grandes Ligas.