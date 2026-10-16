Milwaukee Brewers quiere salir del ‘grupo maldito’ y ganar al fin una Serie Mundial de la MLB

Los Cerveceros rompieron una espera de cuatro décadas y ahora intentarán abandonar la lista de franquicias sin campeonato mundial

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Milwaukee Brewers está a cuatro victorias de terminar con una de las deudas históricas de las Grandes Ligas. Después de barrer 4-0 a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Cerveceros consiguieron su boleto a la Serie Mundial 2026, una instancia a la que no llegaban desde 1982. La clasificación del equipo dirigido por Pat Murphy llegó el jueves 15 de octubre, con una remontada de 6-4 sobre los bicampeones de la MLB en el Dodger Stadium.

El conjunto de Wisconsin pertenece al llamado “grupo maldito” de cinco franquicias que nunca han conquistado una Serie Mundial, una lista que también integran los Seattle Mariners, San Diego Padres, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays. Sin embargo, Milwaukee tiene la oportunidad de abandonar ese grupo después de una temporada de 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas en 2026, y de conseguir su primer campeonato en una final que comenzará el viernes 23 de octubre.

¿Cuántas Series Mundiales han jugado los Milwaukee Brewers en Grandes Ligas?

Los Milwaukee Brewers solamente han disputado una Serie Mundial en su historia, la de 1982, cuando todavía pertenecían a la Liga Americana. En aquella temporada, el conjunto dirigido por Harvey Kuenn eliminó a los California Angels en la Serie de Campeonato y obtuvo su primer boleto al Clásico de Otoño, donde se encontró con los St. Louis Cardinals. El enfrentamiento se extendió hasta siete partidos y terminó con una derrota de Milwaukee por 4-3.

Aquella Serie Mundial estuvo cerca de terminar con el primer campeonato de los Cerveceros. Milwaukee tomó ventaja de 3-2 después de ganar el quinto encuentro por 6-4, pero los Cardinals respondieron con una victoria de 13-1 en el sexto compromiso. En el duelo decisivo, disputado el 20 de octubre de 1982, St. Louis ganó 6-3 y se quedó con el título, pese a que Milwaukee había llegado a tener ventaja de 3-1 durante el partido.

Desde entonces, los Cerveceros permanecieron alejados del Clásico de Otoño, aunque tuvieron oportunidades para regresar. En 2018 perdieron el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers y en 2025 fueron barridos por el mismo rival. La clasificación conseguida en octubre de 2026 representa su segundo boleto a una Serie Mundial, 44 años después del primero, y el primer campeonato de la Liga Nacional en su historia, luego de haber cambiado de circuito en 1998. Su segunda participación comenzará el próximo 23 de octubre.

¿Por qué los Cerveceros podrían salir del ‘grupo maldito’ de la MLB?

La temporada 2026 ofrece argumentos estadísticos para considerar a Milwaukee un aspirante al título. Los Cerveceros terminaron la fase regular con 103 triunfos y 59 derrotas, estableciendo un récord de victorias para la franquicia y superando al resto de los equipos de las Grandes Ligas. La consistencia del conjunto permitió asegurar una posición favorable para los playoffs y llegar a octubre con la oportunidad de competir por el campeonato.

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En la postemporada, Milwaukee superó 3-1 a San Diego Padres en la Serie Divisional de la Liga Nacional, antes de enfrentar nuevamente a Los Angeles Dodgers. El duelo representaba una revancha de lo ocurrido en 2025, cuando los angelinos eliminaron a los Cerveceros por barrida. La historia cambió en 2026: Milwaukee ganó los cuatro enfrentamientos de la Serie de Campeonato y dejó fuera al equipo que había conquistado las dos Series Mundiales anteriores.

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El cuarto encuentro resumió la capacidad de reacción de los Cerveceros. Los Dodgers tomaron una ventaja de 4-0 en la segunda entrada, impulsados por un jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani, pero Milwaukee igualó el marcador con anotaciones en el cuarto y quinto episodios. Garrett Mitchell conectó el cuadrangular que puso adelante a su equipo en la sexta entrada, mientras David Hamilton amplió la diferencia en la novena. Aaron Ashby completó los últimos tres innings sin permitir carrera y selló el triunfo por 6-4.

La ofensiva también encontró respuestas en jugadores como Jake Bauers, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras producir seis carreras ante los Dodgers. En el pitcheo destaca Jacob Misiorowski, quien terminó la temporada regular con marca de 16-5, efectividad de 1.80 y 252 ponches en 174 entradas y dos tercios. Junto con el aporte de William Contreras, Jackson Chourio y otros integrantes del plantel, estas actuaciones explican por qué Milwaukee llega a la final después de eliminar al bicampeón.

La última barrera será el representante de la Liga Americana, que saldrá de la serie entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays. Milwaukee tendrá la ventaja de disputar los primeros dos partidos en el American Family Field y necesitará cuatro victorias para levantar el Trofeo del Comisionado. Si consigue el campeonato, dejará de pertenecer al reducido grupo de franquicias de la MLB que nunca han ganado una Serie Mundial.

¿Qué equipos no han ganado nunca una Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Hasta octubre de 2026, cinco de las 30 franquicias de la MLB nunca han sido campeonas de la Serie Mundial. Algunas han conseguido llegar al Clásico de Otoño en más de una ocasión, pero ninguna ha logrado ganar los cuatro encuentros necesarios para quedarse con el título. Milwaukee forma parte de esa lista y es el único integrante que ya tiene asegurado su boleto a la final de 2026.