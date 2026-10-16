Rays vs Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de Serie de Campeonato de la Liga Americana, en directo

La novena de Cleveland llega con el impulso de sus últimos resultados, pese a que comenzó la serie sin ser favorito

Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo hoy Playoffs MLB 2026 | Claro Sports

Los Cleveland Guardians buscarán ponerse a una victoria de avanzar a la Serie Mundial cuando reciban este viernes a los Tampa Bay Rays en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en Progressive Field. Después de imponerse 3-2 el jueves y tomar ventaja de 2-1 en la eliminatoria, Cleveland llega con el impulso de sus últimos resultados, pese a que comenzó la serie sin ser favorito. El equipo parece haber recuperado la confianza que lo llevó a remontar ante los Chicago White Sox en la Serie Divisional, respaldado por una afición que ha convertido su estadio en un factor importante durante la postemporada.

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