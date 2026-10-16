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Rays vs Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de Serie de Campeonato de la Liga Americana, en directo

Publicado por Guillermo Herrera

La novena de Cleveland llega con el impulso de sus últimos resultados, pese a que comenzó la serie sin ser favorito

Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo hoy Playoffs MLB 2026
Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo hoy Playoffs MLB 2026 | Claro Sports

Los Cleveland Guardians buscarán ponerse a una victoria de avanzar a la Serie Mundial cuando reciban este viernes a los Tampa Bay Rays en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en Progressive Field. Después de imponerse 3-2 el jueves y tomar ventaja de 2-1 en la eliminatoria, Cleveland llega con el impulso de sus últimos resultados, pese a que comenzó la serie sin ser favorito. El equipo parece haber recuperado la confianza que lo llevó a remontar ante los Chicago White Sox en la Serie Divisional, respaldado por una afición que ha convertido su estadio en un factor importante durante la postemporada.

SIGUE AQUÍ EL RESULTADO

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