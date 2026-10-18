Lewandowski va por el título que le falta: Chicago Fire sueña con conquistar la MLS Cup

Chicago Fire clasificó a los playoffs por segundo año consecutivo y Lewandowski buscará sumar la MLS Cup a sus 14 títulos de liga

Robert Lewandowski comanda al Chicago Fire | Reuters

El Chicago Fire tiene motivos para mirar hacia el campeonato de la MLS. Después de pasar ocho años fuera de los playoffs, el conjunto estadounidense consiguió establecerse entre los equipos que disputarán el título por segundo año consecutivo, y ahora cuenta con un futbolista que ha hecho de los campeonatos una constante en su carrera. Robert Lewandowski llegó a Chicago con 14 ligas conquistadas en Europa y la oportunidad de sumar un trofeo que todavía no aparece en su palmarés: la MLS Cup.

La presencia del delantero polaco representa uno de los argumentos del equipo dirigido por Gregg Berhalter para afrontar la fase de eliminación. Su experiencia en competencias europeas, los títulos conseguidos con cuatro clubes y su capacidad para participar en el marcador forman parte de los recursos con los que Chicago intentará prolongar una temporada que ya le permitió alcanzar uno de sus objetivos.

Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en aprovechar la trayectoria de Lewandowski. El Fire deberá demostrar que el crecimiento mostrado durante las últimas dos campañas puede trasladarse a una instancia en la que cada resultado determina el futuro de los equipos.

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Chicago Fire vuelve a los playoffs

Durante ocho temporadas, el Chicago Fire permaneció fuera de las eliminatorias por el campeonato de la MLS. La espera terminó en 2025, cuando el equipo consiguió regresar a los playoffs y comenzó una etapa que encontró continuidad en 2026.

Con Gregg Berhalter al frente del proyecto, Chicago aseguró su segunda clasificación consecutiva, algo que no conseguía desde 2009. El resultado representa un cambio para una institución que había tenido dificultades para mantener su presencia en la disputa por el título.

El boleto llegó cuando todavía restaban cuatro encuentros de la temporada regular. Para entonces, el equipo acumulaba 48 puntos y 14 victorias, números que le permitieron asegurar su lugar sin depender de los resultados de las jornadas restantes.

El desempeño ofensivo también ha formado parte de esta transformación. Por primera vez desde 2001, el Fire alcanzó al menos 50 goles en dos temporadas consecutivas, una producción que ha acompañado su regreso a la fase por el campeonato.

Lewandowski y una carrera marcada por los campeonatos en Europa

Pocos futbolistas llegan a la MLS con una trayectoria como la de Robert Lewandowski. Su paso por el fútbol europeo estuvo acompañado por títulos de liga, conquistas en torneos de eliminación y participaciones en encuentros que definieron campeonatos.

El delantero comenzó a construir ese recorrido en Polonia, donde conquistó una liga con Lech Poznan. Posteriormente, su llegada al Borussia Dortmund le permitió obtener dos títulos de Bundesliga y consolidar su presencia en el fútbol alemán.

Su etapa en Bayern Munich amplió esa colección. Con el conjunto bávaro ganó ocho campeonatos de Bundesliga y levantó el trofeo de la Champions League, además de sumar conquistas en otras competencias.

Después llegó el Barcelona, donde añadió tres títulos de LaLiga a su historial. De esta manera, Lewandowski alcanzó 14 campeonatos de liga distribuidos entre Polonia, Alemania y España. Más allá de las cifras, su recorrido incluye experiencias con entrenadores, compañeros y sistemas de juego diferentes. En cada etapa tuvo que adaptarse a las exigencias de un equipo que aspiraba a terminar por encima de sus competidores.

Esa trayectoria adquiere relevancia en Chicago, donde el delantero puede transmitir su experiencia a un plantel que apenas comienza a recuperar la continuidad en los playoffs.

Los goles de Lewandowski impulsan al Chicago Fire hacia los playoffs

La aportación de Lewandowski al Chicago Fire no se limita a los campeonatos que consiguió antes de su llegada. Desde que se incorporó al club en julio de 2026, el delantero ha comenzado a influir en los resultados mediante goles y asistencias.

El polaco acumula seis anotaciones y cuatro pases de gol en la MLS, con una participación directa en diez tantos del equipo durante su etapa en la competencia. Una de sus actuaciones llegó frente a Charlotte FC. Chicago se encontraba en desventaja, pero Lewandowski apareció con dos anotaciones que permitieron remontar el encuentro y conseguir una victoria por 2-1.

El doblete también le valió el reconocimiento como Jugador de la Jornada, después de intervenir en un resultado que mostró lo que puede aportar cuando el equipo necesita resolver un partido. Su presencia ha ofrecido a Berhalter una alternativa en el área rival, además de un futbolista capaz de intervenir en la elaboración de jugadas mediante sus asistencias.

No obstante, el proceso de adaptación continúa. Lewandowski se incorporó a Chicago cuando la temporada ya estaba en marcha, por lo que el trabajo durante los entrenamientos también ha sido parte de su integración al funcionamiento colectivo.

El delantero ha destacado la utilidad de contar con semanas que permitan preparar los partidos, coordinar movimientos ofensivos y trabajar los aspectos defensivos. Para un equipo que afrontará eliminatorias, ese tiempo puede resultar determinante. Chicago necesitará generar oportunidades, pero también reducir los espacios que conceda a sus adversarios, especialmente en encuentros que se definan por diferencias de un gol.

Chicago Fire ya recuperó su lugar en los playoffs. Lewandowski llega con los títulos que respaldan su trayectoria y con un objetivo que todavía tiene pendiente: conquistar la MLS Cup. Para conseguirlo, ambos deberán demostrar que lo construido durante la temporada puede sostenerse cuando comience la eliminación directa.