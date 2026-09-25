White Sox, Guardians, Padres y Cubs aseguran su lugar en los playoffs de MLB 2026

Chicago rompe una sequía complicada, Cleveland mantiene su regularidad y los Cubs regresan a la pelea por el título

White Sox, Guardians y Cubs aseguran octubre. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La carrera rumbo a la postemporada de las Grandes Ligas 2026 ya tiene a sus primeros invitados. Tres franquicias con caminos distintos lograron asegurar su presencia en octubre: los Chicago White Sox, los Cleveland Guardians y los Chicago Cubs ya tienen garantizado su lugar en la pelea por el campeonato de MLB.

El caso más llamativo es el de los White Sox, una organización que logró volver a los playoffs después de atravesar tres temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas, un periodo complicado para una franquicia que ahora busca recuperar protagonismo dentro de la Liga Americana.

White Sox rompen la sequía y regresan a octubre

Los Chicago White Sox aseguraron su boleto a la postemporada 2026 después de vencer 9-1 a los Kansas City Royals, completando una de las historias de recuperación más importantes de la temporada en Grandes Ligas. El equipo dejó atrás tres campañas consecutivas con 100 derrotas o más y regresó a los playoffs por primera vez desde que ganó la División Central de la Liga Americana en 2021.

La clave del renacer de los White Sox estuvo en la confianza dentro del grupo y el desarrollo de sus jóvenes talentos. El receptor cubano Edgar Quero había anticipado antes de la temporada 2025 que la energía de esta generación podía cambiar el rumbo del equipo, una idea que sus compañeros terminaron confirmando con una campaña competitiva. El manager Will Venable destacó que la unión y la confianza entre los jugadores fueron factores determinantes para superar momentos complicados.

pure joy pic.twitter.com/UTVEKjznJt — Chicago White Sox (@whitesox) September 24, 2026

La clasificación tiene un valor histórico para Chicago, ya que se convirtió en el primer equipo en llegar a los playoffs después de perder 100 juegos o más en al menos dos temporadas consecutivas y apenas el tercero en avanzar a la postemporada tras sufrir 100 derrotas en la campaña anterior. Con figuras como Andrew Benintendi y Miguel Vargas como sobrevivientes de aquella etapa complicada, los White Sox llegan a octubre con la intención de extender una transformación que parecía improbable.

Guardians clasifican a playoffs por tercer año consecutivo

Los Cleveland Guardians aseguraron su boleto a la postemporada 2026 después de vencer 1-0 a los Boston Red Sox en Fenway Park, resultado que les permitió conseguir su tercera clasificación consecutiva a los playoffs y la número 19 en la historia de la franquicia. Sin embargo, el equipo todavía tiene objetivos pendientes, ya que mantiene la pelea por conquistar por tercer año seguido la División Central de la Liga Americana.

El camino de Cleveland estuvo marcado por una temporada con altibajos. Después de liderar su división durante buena parte del inicio de campaña, las lesiones de jugadores importantes como José Ramírez, Chase DeLauter y Ángel Martínez complicaron el panorama. Tras caer a una marca de 61-66, los Guardianes reaccionaron y llegaron a la recta final como uno de los mejores equipos de MLB desde el 20 de agosto, con registro de 21-10 en ese periodo.

La fortaleza de Cleveland estuvo en su pitcheo abridor y en el crecimiento de sus jóvenes talentos. La rotación se convirtió en la base del equipo, mientras jugadores como Parker Messick, Gavin Williams, Travis Bazzana, Ángel Martínez y Brayan Rocchio aportaron en momentos importantes. Con la llegada de refuerzos como Jo Adell y Nathaniel Lowe, la ofensiva mejoró y los Guardians ahora buscarán extender su camino en octubre.

Chicago Cubs vuelven a la pelea por el campeonato

Los Chicago Cubs aseguraron su lugar en la postemporada 2026 después de superar un camino complicado marcado por lesiones y diferentes obstáculos durante la temporada. La clasificación llegó en el último juego del calendario regular en el Wrigley Field, donde vencieron 2-1 a los Miami Marlins y consiguieron el objetivo de volver a octubre.

La victoria tuvo como protagonistas a varios de sus jugadores más importantes. Pete Crow-Armstrong destacó al robarse la segunda base y convertirse en el séptimo jugador en la historia de MLB en ingresar al club 40-40, mientras que el veterano Matthew Boyd lanzó siete entradas de calidad en un duelo que los Cubs necesitaban ganar. Además, Ian Happ apareció con un triple en la sexta entrada para impulsar la reacción ofensiva del equipo.

Con el boleto asegurado, Chicago todavía definirá en los últimos juegos cuál de los puestos de Comodín de la Liga Nacional ocupará y cuál será su rival en la primera ronda de playoffs. Esta clasificación también representa un logro importante para la franquicia, ya que es la primera vez desde el periodo 2015-2018 que los Cubs llegan a la postemporada en años consecutivos, una etapa que incluyó el campeonato de la Serie Mundial de 2016 tras una sequía de 108 años.

Padres aseguran octubre y vuelven a la pelea en la Liga Nacional

Los San Diego Padres aseguraron su boleto a la postemporada 2026 después de vencer 4-2 a los Los Angeles Dodgers, una clasificación que representa un nuevo capítulo para la franquicia. Con este logro, San Diego disputará los playoffs por quinta ocasión en las últimas siete temporadas y, por primera vez en su historia, encadenará tres apariciones consecutivas en octubre.

El camino no fue sencillo para los Padres. Durante la temporada atravesaron momentos complicados, incluyendo una racha de ocho derrotas consecutivas y una posición alejada de los puestos de clasificación en la Liga Nacional. La organización apostó por una estrategia diferente con su pitcheo, conocida como “caos de pitcheo”, donde ajustaron roles y aprovecharon la profundidad de su bullpen para mantenerse competitivos.

El equipo llega a la postemporada con argumentos importantes: cuenta con uno de los mejores bullpens de MLB y una ofensiva que mejoró en la parte final del calendario. Jugadores como Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Jackson Merrill recuperaron protagonismo, mientras que refuerzos como Robbie Ray y Casey Mize fortalecieron el plantel. Ahora, los Padres buscarán dar el siguiente paso y pelear por el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

MLB comienza a definir a sus invitados para octubre

Con los boletos asegurados de White Sox, Padres Guardians y Cubs, la postemporada 2026 comienza a tomar forma mientras otros equipos continúan en la pelea por los lugares restantes.

La recta final de la temporada regular mantiene la atención en las diferentes divisiones y en la lucha por los comodines, donde cada resultado puede modificar el panorama rumbo a octubre.

MLB comienza a definir a sus protagonistas para los playoffs, con equipos que llegan con distintos objetivos: algunos buscando confirmar su buen momento y otros intentando sorprender después de superar etapas complicadas.