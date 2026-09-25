Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 24 de septiembre? Azules o Rojos

Los equipos Rojo y Azul vuelven a enfrentarse por uno de los beneficios principales de la competencia rumbo al Domingo de Eliminación

Exatlón México se disputa la Villa 360 | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa con una nueva jornada de competencia entre los equipos Rojo y Azul, quienes volverán a enfrentarse por uno de los beneficios más importantes de la semana: la Villa 360.

El episodio de este jueves 24 de septiembre tendrá como uno de sus principales retos la disputa por el alojamiento, en una etapa donde los participantes también comienzan a prepararse para la próxima eliminación. Durante esta semana, las mujeres se encuentran en zona de riesgo y los resultados de las pruebas podrían definir a los atletas que estarán en peligro rumbo al domingo.

Mientras el equipo Azul busca mantener la dinámica que ha mostrado durante los últimos días, los Rojos intentarán recuperar la Villa 360 y dejar atrás la Barraca Metálica antes de la siguiente etapa de la competencia.

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¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy jueves 24 de septiembre y dónde ver en vivo?

El capítulo de Exatlón México 2026 de este jueves 24 de septiembre comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por la señal de Azteca UNO y también mediante la plataforma de streaming Disney+. Durante el episodio, los atletas disputarán la competencia por la Villa 360, además de continuar con la dinámica rumbo al Domingo de Eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta el momento, el resultado oficial de la competencia no ha sido confirmado por la producción del programa. De acuerdo con información compartida en redes sociales y sitios dedicados a spoilers de Exatlón México, el equipo Azul sería el ganador de la Villa 360 de este jueves 24 de septiembre.

Sin embargo, estos reportes no forman parte de una confirmación oficial, por lo que el resultado podrá conocerse únicamente durante la transmisión del episodio. Los Azules buscarán sumar una nueva victoria después de los resultados obtenidos durante la semana, mientras que los Rojos intentarán recuperar una ventaja que puede ser importante antes de la próxima eliminación.

¿Qué es la Villa 360 y qué premio reciben los ganadores?

La Villa 360 es uno de los beneficios principales dentro de Exatlón México. El equipo que consigue la victoria en esta prueba obtiene acceso a un espacio con mejores condiciones para descansar y prepararse durante los siguientes días de competencia.

En contraste, el equipo que pierde permanece en la Barraca Metálica, donde los atletas continúan su preparación bajo otras condiciones. Además del lugar de descanso, permanecer en la Villa 360 permite a los participantes contar con un entorno diferente previo a las pruebas siguientes y al desarrollo de la competencia semanal.

La pelea por este beneficio llega en una semana donde ambos equipos buscan tomar ventaja antes del Domingo de Eliminación, en el que un integrante deberá abandonar Exatlón México 2026.