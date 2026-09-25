CRO Race 2026 en vivo: resultados etapa 4, clasificación hoy 25 de septiembre

La CRO Race 2026 afronta una etapa decisiva con Tobias Svarre como líder y el ascenso al Monte Učka como gran desafío

CRO Race 2026: Svarre defiende liderato en la etapa 4. Claro Sports

La CRO Race 2026 continúa con una nueva prueba de montaña después de una tercera etapa que modificó la clasificación general. El danés Tobias Svarre llega como líder de la competencia tras conquistar la etapa reina entre Krk y Labin, donde consiguió su primer triunfo como profesional después de imponerse en el ascenso final ante Antonio Tiberi y Tim Wellens.

La etapa 4 se disputará este viernes 25 de septiembre entre Pula y Rijeka, con un recorrido de 167.7 kilómetros que volverá a poner a prueba a los favoritos de la clasificación general. La jornada tendrá su punto más importante en el ascenso al Monte Učka, un puerto de categoría especial que puede marcar diferencias entre los aspirantes al título.

El recorrido contará con cerca de 2,470 metros de desnivel acumulado y tendrá dos ascensos destacados: Cambarelici (tercera categoría) en el kilómetro 74 y Učka (HC) en el kilómetro 107. Después de superar la montaña, el pelotón afrontará el descenso y la llegada hacia Rijeka, donde la estrategia será clave para definir el resultado de una etapa que puede modificar nuevamente la pelea por el liderato.

Clasificación general del Tour de Croacia 2026: etapa 3

Tras la tercera etapa, Tobias Svarre es el nuevo líder de la clasificación general con una ventaja de cuatro segundos sobre Antonio Tiberi. Tim Wellens ocupa la tercera posición a 12 segundos del corredor del Uno-X Mobility.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 08:08:50 horas 2 Antonio Tiberi Team Bahrain Victorious +00:00:04 3 Tim Wellens UAE Emirates-XRG +00:00:12 4 Sam Maisonobe Cofidis +00:00:34 5 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:39 6 Dylan Teuns Cofidis +00:00:42 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility +00:00:42 8 Emil Herzog Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:42 9 Steff Cras Soudal Quick-Step +00:00:47 10 Edoardo Zambanini Team Bahrain Victorious +00:01:06

Horario del inicio de la etapa 4 del Tour de Croacia 2026

La cuarta etapa de la CRO Race 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre con un recorrido entre Pula y Rijeka. La jornada tendrá una distancia de 160 kilómetros y contará con dos ascensos importantes que pueden marcar diferencias en la clasificación general: Cambarelici, de tercera categoría en el kilómetro 74, y el puerto de categoría especial Učka, con 10.5 kilómetros de subida y una pendiente media del 7.5 por ciento.

La transmisión de la etapa 4 del Tour de Croacia 2026 estará disponible a través de Claro Sports Premium en YouTube a partir de las 6:00 horas, tiempo del centro de México, para seguir en vivo el recorrido, los ataques del pelotón y la batalla por el liderato de la competencia.

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