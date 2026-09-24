Chris Sale vuelve a desafiar la historia: consigue su novena temporada con 200 ponches y entra a un grupo exclusivo en Grandes Ligas

El lanzador de los Atlanta Braves alcanzó una cifra histórica y reafirmó su dominio desde la lomita a sus 37 años

Chris Sale entra a un grupo exclusivo en Grandes Ligas. Claro Sports

Chris Sale volvió a colocar su nombre entre los grandes lanzadores de las Grandes Ligas. El zurdo de los Atlanta Braves alcanzó la cifra de 200 ponches en una temporada por novena ocasión en su carrera, un registro que lo coloca dentro de un grupo exclusivo en la historia reciente de MLB.

El serpentinero consiguió la marca al ponchar a 10 bateadores durante la victoria de este miércoles 23 de septiembre por walk-off de los Bravos por 3-2 ante los Cincinnati Reds en el Truist Parkla y reafirmó una de las características que han definido su trayectoria: su capacidad para dominar a los bateadores mediante la potencia de su recta, su slider y una mecánica que durante años lo convirtió en uno de los lanzadores más difíciles de enfrentar.

Chris Sale's 10th strikeout of the game gives him 200 Ks on the season!



He leaves to a standing ovation from the Truist Park crowd 🥹 pic.twitter.com/A1zq1x6Xqa — MLB (@MLB) September 24, 2026

Además, Sale se unió a Randy Johnson como los únicos lanzadores zurdos en la historia de MLB con nueve o más campañas superando los 200 ponches. La lista de pitchers con más temporadas de este tipo está encabezada por Nolan Ryan, con 15, seguido por Randy Johnson, con 13, Roger Clemens, con 12, y Tom Seaver, con 10.

Además de su cifra de ponches, el veterano cerró la temporada regular con una efectividad de 2.16, uno de los mejores registros entre los lanzadores calificados de MLB. Solamente Jacob Misiorowski (1.86) y Cam Schlittler (1.94) presentan mejores números entre quienes cumplen con los requisitos estadísticos.

Su campaña también lo coloca dentro de la historia de los Braves. Desde 1920, únicamente Greg Maddux —con efectividades de 1.56 en 1994 y 1.63 en 1995—, Reynaldo López —1.99 en 2024— y Warren Spahn —2.10 en 1953— habían registrado una efectividad de 2.16 o menor en al menos 25 aperturas durante una temporada con la franquicia.

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Chris Sale vuelve a alcanzar una cifra histórica

La temporada con 200 ponches representa un nuevo capítulo en la carrera de Sale, quien alcanzó esta cifra por primera vez en 2012, cuando todavía pertenecía a los Chicago White Sox.

Desde entonces, el lanzador mantuvo una notable regularidad como especialista en ponchar rivales. Sus registros le permitieron superar nuevamente la barrera de los 200 abanicados en múltiples campañas con los White Sox, Boston Red Sox y ahora Atlanta Braves.

La marca confirma la trayectoria de un pitcher que ha enfrentado diferentes etapas dentro de MLB, incluidos periodos marcados por lesiones, pero que logró mantenerse como una referencia cuando estuvo disponible sobre la lomita.

Un dominio que se mantiene con el paso de los años

Chris Sale ha construido su reputación sobre su capacidad para generar swings fallidos y limitar la producción ofensiva de sus rivales. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por mantener altos niveles de ponches y una presencia constante entre los lanzadores más destacados de la liga.

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El zurdo explicó la importancia de mantenerse enfocado durante una temporada larga y destacó el trabajo colectivo detrás de sus resultados. “No lo haces solo. Es un esfuerzo de todos los días, de preparación, de trabajo y de tener la confianza de tus compañeros”, señaló Sale sobre el camino que lo llevó nuevamente a alcanzar una cifra histórica.

Su consistencia también le permitió sumar reconocimientos individuales, como el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024, además de múltiples apariciones en el Juego de Estrellas.

Sale mantiene la potencia de su brazo rumbo a los playoffs

Más allá de los números, Sale demostró que su velocidad y capacidad de dominio siguen vigentes. En su última apertura de temporada regular, su recta de cuatro costuras alcanzó un promedio de 97.8 millas por hora, una de sus mejores marcas con ese lanzamiento como abridor desde 2018. Además, realizó cuatro lanzamientos que superaron las 99.5 millas por hora, una muestra de que su brazo mantiene la potencia pese al paso de los años.

El siguiente reto para Sale será la postemporada. El lanzador está programado para abrir el primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante los Padres, donde buscará trasladar su dominio de la temporada regular al escenario más importante de MLB.

A sus 37 años, Chris Sale continúa agregando capítulos a una carrera marcada por los ponches, los reconocimientos individuales y ahora una nueva marca histórica que lo coloca junto a algunos de los mejores lanzadores zurdos en la historia de las Grandes Ligas.

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