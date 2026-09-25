Costa Rica vs Curazao, en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 24 de septiembre
Alineaciones del Costa Rica vs Curazao, al momento
La alineación de Curazao para enfrentar a Costa Rica está conformada por: Eloy Room; Juriën Gaari, Shurandy Sambo, Justin Ogenia, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna (C), Gorre, Martha; Jürgen Locadia.
Curazao llega a Costa Rica con la base del Mundial y 18 jugadores con experiencia internacional
Curazao afrontará el duelo ante Costa Rica con una plantilla que mantiene buena parte del grupo que disputó la Copa del Mundo 2026. La convocatoria del conjunto caribeño incluye futbolistas con trayectoria internacional como Eloy Room, Joshua Brenet, Armando Obispo, los hermanos Juninho y Leandro Bacuna, Tahith Chong, Tyrese Noslin, Jürgen Locadia y Kenji Gorré, entre otros elementos que aportan experiencia al equipo dirigido por Dick Advocaat.
El rodaje mundialista representa una de las principales fortalezas de Curazao antes de su estreno en la Concacaf Nations League.
Keylor Navas responde tras quedar fuera de Costa Rica; Fernando Batista explica su decisión
La ausencia de Keylor Navas en la convocatoria de Costa Rica para la Concacaf Nations League 2026 generó conversación previo al duelo ante Curazao. El histórico guardameta costarricense envió un mensaje después de quedar fuera de la lista y habló sobre su compromiso con la selección nacional, mientras el técnico Fernando Batista explicó que la decisión responde a criterios deportivos.
Batista señaló que respeta la trayectoria de Navas, pero aseguró que la concentración del equipo está enfocada en el partido ante Curazao y en los objetivos de esta nueva etapa. El entrenador argentino pidió dejar atrás el tema y centrarse en el inicio de la competencia oficial.
Árbitros designados para el Costa Rica vs Curazao
La cuarteta arbitral del encuentro entre Costa Rica y Curazao estará encabezada por el guatemalteco Mario Escobar, quien será el encargado de impartir justicia como árbitro central.
Escobar estará acompañado por sus compatriotas Luis Ventura y Humberto Panjoj, quienes fungirán como árbitros asistentes, mientras que Bryan López será el cuarto árbitro del compromiso.
Antecedentes del Costa Rica vs Curazao y últimos resultados en la Concacaf Nations League
El historial entre las selecciones masculinas de Costa Rica y Curazao favorece ampliamente al conjunto centroamericano. Ambos equipos se han enfrentado en 23 partidos oficiales, con un balance de 14 victorias para los ticos, cinco empates y cuatro triunfos para Curazao.
La mayoría de estos encuentros pertenecen a una etapa en la que la selección caribeña competía bajo el nombre de Antillas Holandesas, antes de la disolución de esa federación. Después de ese cambio, los enfrentamientos entre ambos combinados estuvieron detenidos durante varios años hasta la aparición de Curazao como selección oficial.
Últimos enfrentamientos entre Costa Rica y Curazao
En la etapa moderna bajo el nombre de Curazao, ambas selecciones únicamente se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas dentro de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2019-2020:
– 13 de octubre de 2019 | Liga de Naciones Concacaf | Costa Rica 0-0 Curazao | Sede: Alajuela, Costa Rica.
– 14 de noviembre de 2019 | Liga de Naciones Concacaf | Curazao 1-2 Costa Rica | Sede: Willemstad, Curazao.
Con estos resultados, Costa Rica sumó cuatro puntos de seis posibles ante Curazao en sus duelos más recientes dentro de la competencia de Concacaf.
Datos históricos del enfrentamiento
– Dominio costarricense: Costa Rica mantiene una ventaja clara en el historial general ante Curazao con 14 triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.
– Primer duelo registrado: El primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió el 13 de mayo de 1941, cuando Costa Rica venció 6-2 a Curazao en un partido amistoso.
– Última victoria de Curazao: El equipo caribeño no vence a Costa Rica desde el 20 de diciembre de 1946, cuando se impuso 4-2 como local.
Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en la Concacaf Nations League 2026, con objetivos distintos: Costa Rica busca iniciar una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista, mientras que Curazao intentará confirmar el crecimiento mostrado después de disputar la primera Copa del Mundo de su historia.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Costa Rica vs Curazao, hoy 24 de septiembre de 2026?
El partido entre Costa Rica y Curazao, correspondiente a la jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, se disputará este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas de Costa Rica.
El encuentro tendrá como escenario el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José, donde la selección costarricense comenzará una nueva etapa bajo el mando del técnico Fernando Batista.
Para ver el Costa Rica vs Curazao en vivo, la transmisión en territorio costarricense estará disponible a través de Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6, mientras que fuera de Costa Rica el partido podrá seguirse por FOX y la señal de streaming de VIX.
¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el Costa Rica vs Curazao de la Concacaf Nations League 2026
La Concacaf Nations League 2026 comienza con un duelo de contrastes entre Costa Rica y Curazao. La Sele visita al Estadio Ricardo Saprissa con un nuevo proyecto encabezado por Fernando Batista, mientras que el conjunto caribeño llega con el impulso de haber disputado por primera vez una Copa del Mundo. Dos selecciones con historias recientes distintas se enfrentan por sus primeros puntos dentro del Grupo A de la Liga A.
Costa Rica vs Curazao en vivo promete ser un partido clave desde la primera jornada, ya que ambas selecciones buscan iniciar con ventaja la lucha por avanzar a los cuartos de final. Los Ticos intentarán recuperar confianza después de quedarse fuera del Mundial 2026, mientras que Curazao buscará confirmar el crecimiento mostrado en los últimos años bajo el mando de Dick Advocaat. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, resultado y todas las acciones del partido de la Concacaf Nations League 2026.