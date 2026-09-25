Costa Rica vs Curazao, en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 24 de septiembre

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Antecedentes del Costa Rica vs Curazao y últimos resultados en la Concacaf Nations League

El historial entre las selecciones masculinas de Costa Rica y Curazao favorece ampliamente al conjunto centroamericano. Ambos equipos se han enfrentado en 23 partidos oficiales, con un balance de 14 victorias para los ticos, cinco empates y cuatro triunfos para Curazao.

La mayoría de estos encuentros pertenecen a una etapa en la que la selección caribeña competía bajo el nombre de Antillas Holandesas, antes de la disolución de esa federación. Después de ese cambio, los enfrentamientos entre ambos combinados estuvieron detenidos durante varios años hasta la aparición de Curazao como selección oficial.

Últimos enfrentamientos entre Costa Rica y Curazao

En la etapa moderna bajo el nombre de Curazao, ambas selecciones únicamente se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas dentro de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2019-2020:

– 13 de octubre de 2019 | Liga de Naciones Concacaf | Costa Rica 0-0 Curazao | Sede: Alajuela, Costa Rica.

– 14 de noviembre de 2019 | Liga de Naciones Concacaf | Curazao 1-2 Costa Rica | Sede: Willemstad, Curazao.

Con estos resultados, Costa Rica sumó cuatro puntos de seis posibles ante Curazao en sus duelos más recientes dentro de la competencia de Concacaf.

Datos históricos del enfrentamiento

– Dominio costarricense: Costa Rica mantiene una ventaja clara en el historial general ante Curazao con 14 triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

– Primer duelo registrado: El primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió el 13 de mayo de 1941, cuando Costa Rica venció 6-2 a Curazao en un partido amistoso.

– Última victoria de Curazao: El equipo caribeño no vence a Costa Rica desde el 20 de diciembre de 1946, cuando se impuso 4-2 como local.

Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en la Concacaf Nations League 2026, con objetivos distintos: Costa Rica busca iniciar una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista, mientras que Curazao intentará confirmar el crecimiento mostrado después de disputar la primera Copa del Mundo de su historia.