Muere Bob Pettit, primer MVP en la historia de la NBA, a los 93 años

El integrante del Salón de la Fama disputó toda su carrera con los Hawks, fue campeón en 1958 y marcó una etapa dentro de la liga

Bob Pettit, muere a los 93 años | Foto por BART YOUNG / GETTY IMAGES VIA AFP

Bob Pettit, integrante del Salón de la Fama del Baloncesto y primer jugador en recibir el premio MVP de la NBA, falleció a los 93 años. La Universidad de LSU, institución donde desarrolló parte de su trayectoria deportiva, confirmó su muerte, aunque no informó la causa.

Pettit construyó su carrera en la NBA con los St. Louis Hawks, equipo con el que disputó sus 11 temporadas como profesional. Durante ese periodo fue seleccionado al Juego de Estrellas en cada una de sus campañas y llevó a la franquicia al campeonato de 1958, el único título en la historia de los Hawks.

El exjugador formó parte de una generación que compartió época con figuras como Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson y Elgin Baylor, y se convirtió en una referencia de la posición de ala-pívot antes de que ese rol tuviera la definición actual dentro del baloncesto.

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Pettit fue elegido como Novato del Año en la temporada 1954-55, cuando los Hawks todavía tenían su sede en Milwaukee antes de trasladarse a St. Louis.

Un año después recibió el primer premio de Jugador Más Valioso de la NBA en la historia de la liga. En esa temporada lideró la competición en anotaciones con un promedio de 25.7 puntos por partido. También terminó como líder anotador en 1959, con 29.2 puntos por encuentro.

Además, fue nombrado MVP del Juego de Estrellas en cuatro ocasiones, una cifra que posteriormente igualó Kobe Bryant. Durante su carrera acumuló promedios de 26.4 puntos y 16.2 rebotes por partido. Al momento de su retiro, después de la temporada 1964-65, era el máximo anotador histórico de la NBA con 20,880 puntos y ocupaba el segundo lugar en rebotes con 12,849.

En 1970 fue incluido en el Salón de la Fama Naismith del Baloncesto.

El campeonato de 1958 con los Hawks

Uno de los momentos principales de la trayectoria de Pettit llegó en 1958, cuando los St. Louis Hawks derrotaron a los Boston Celtics en las Finales de la NBA para conseguir el campeonato.

La serie representó una pausa en el dominio de Boston durante esa época. Los Hawks también llegaron a otras tres Finales ante los Celtics: en 1957, 1960 y 1961. En 1957, ambos equipos disputaron una serie que se definió en un séptimo partido con doble tiempo extra. En 1960, la final volvió a extenderse hasta el séptimo encuentro, mientras que en 1961 Boston se impuso en cinco partidos.

Pettit terminó su carrera con un campeonato y cuatro apariciones en las Finales de la NBA.

El legado de Bob Pettit en LSU y Atlanta Hawks

Robert Lee Pettit Jr. nació el 12 de diciembre de 1932 en Baton Rouge, Louisiana. Durante su etapa universitaria jugó para LSU, donde fue seleccionado All-American y lideró la Conferencia del Sureste en puntos durante sus tres temporadas.

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Sus promedios en la universidad fueron de 25.5 puntos por partido como sophomore, 24.9 como junior y 31.4 como senior. Pettit es uno de los tres jugadores de LSU incluidos en el Salón de la Fama, junto con Pete Maravich y Shaquille O’Neal. La universidad retiró su número 50, mientras que los Hawks hicieron lo mismo con el número 9 que utilizó durante su carrera profesional.

Los Atlanta Hawks emitieron un comunicado para reconocer su trayectoria y recordar la influencia que tuvo dentro de la organización. “Estamos agradecidos por sus contribuciones a nuestra franquicia y a la historia del baloncesto”, señaló el equipo.

Después de retirarse del deporte, Pettit regresó a Baton Rouge, donde trabajó en el sector financiero. En los últimos años mantuvo presencia en eventos de LSU y partidos de los New Orleans Pelicans.

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