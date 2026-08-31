¿20 mil dólares por un golpe al Canelo Álvarez? Así terminó el reto que se volvió viral

El campeón mexicano protagonizó un reto con el influencer Paulo Chavira, quien tuvo tres oportunidades para golpearlo y ganar 20 mil dólares

Canelo Álvarez. Foto: Steve Marcus / AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a protagonizar una dinámica que rápidamente llamó la atención en redes sociales, esta vez junto al influencer Paulo ‘El Gordo’ Chavira. El boxeador mexicano ofreció 20 mil dólares por cada golpe que Chavira lograra conectar, aunque también estableció una condición: cada intento fallido tendría un costo de mil dólares.

Chavira aceptó el reto y tuvo tres oportunidades para conseguir el premio, pero ninguno de sus intentos logró alcanzar al Canelo. Después del tercer fallo decidió no continuar y, de acuerdo con lo pactado, terminó pagando mil dólares por cada intento fallido. La dinámica generó reacciones en redes sociales y mostró nuevamente la relación cercana entre el influencer y el campeón mexicano. LEE LA NOTA COMPLETA

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