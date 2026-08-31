Monterrey vs San Luis en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El panorama previo coloca a Monterrey como favorito para conseguir la victoria en el Gigante de Acero. La posición en la tabla, la localía y el resultado conseguido entre semana en la Leagues Cup son algunos de los factores que favorecen al conjunto regiomontano.
El pronóstico apunta a un triunfo de Monterrey por 3-1, aunque San Luis ha demostrado capacidad para generar oportunidades y buscará aprovechar cualquier error de su rival.
El equipo de Diego Mejía necesita convertir sus momentos de buen funcionamiento en resultados. El propio entrenador reconoció después del empate ante Pachuca que los errores han terminado por costarle puntos al conjunto potosino: “Estos errores los estamos cometiendo en Primera División y en este nivel no hay tiempo, el fútbol no te espera”.
Del lado de Monterrey, Matías Almeyda destacó la respuesta de su plantel después del viaje y del desgaste acumulado en la Leagues Cup. Sobre Orbelín Pineda, autor del gol que selló el pase a semifinales, el técnico señaló: “El gol de Orbe es una de las características que tiene, es un jugador que tiene un buen disparo de media distancia”.
Con estos antecedentes, Rayados buscará aprovechar nuevamente su localía para acercarse a los primeros puestos del Apertura 2026, mientras Atlético de San Luis intentará conseguir su primera victoria del torneo bajo el mando de Diego Mejía.
Antecedentes Monterrey vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos dejan un registro favorable para Monterrey, que suma tres victorias, mientras San Luis tiene dos. No se registra empate en esos cinco encuentros. El antecedente más reciente se disputó en el Gigante de Acero y terminó con victoria del Atlético de San Luis por 2-1. Uros Djurdjevic adelantó a Monterrey, pero João Pedro y David Rodríguez marcaron en el tiempo añadido para darle la vuelta al marcador.
Los últimos resultados son:
Monterrey 1-2 San Luis
San Luis 1-0 Monterrey
Monterrey 3-1 San Luis
San Luis 0-2 Monterrey
Monterrey 1-0 San Luis
En cuanto al momento actual, Monterrey llega después de vencer al Chicago Fire en la Leagues Cup, mientras que San Luis empató 1-1 frente al Pachuca en la jornada anterior.
Alineaciones Monterrey vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del comienzo del encuentro. Monterrey contempla una formación 4-2-3-1, con Luis Cárdenas en la portería y una defensa integrada por Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Ricardo Chávez.
Monterrey: Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Ricardo Chávez; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.
Por parte del Atlético de San Luis, Diego Mejía contempla un esquema 3-4-2-1 con Andrés Sánchez como guardameta. La defensa estaría integrada por Benjamín Galindo, Miguel García y Eduardo Águila.
San Luis: Andrés Sánchez; Benjamín Galindo, Miguel García, Eduardo Águila; Román Torres, Johan Caicedo, Óscar Macías, Anderson Duarte; David Rodríguez, Sébastien Salles-Lamonge; Felipe Mora.
¿A qué hora juega Monterrey vs San Luis y dónde ver hoy 30 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El partido entre Monterrey y Atlético de San Luis se disputará este domingo 30 de agosto en el Gigante de Acero, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. El encuentro comenzará a las 20:10 horas, tiempo del centro de México. Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas del Este.
Fecha: domingo 30 de agosto
Horario: 20:10 horas CDMX
Estadio: BBVA
Transmisión en México: ViX México y Layvtime
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Rayados de Monterrey vuelve a la actividad de la Liga MX después de conseguir su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio BBVA dentro de la jornada 6 del Apertura 2026, en un partido donde buscará recuperar puntos después de la derrota ante León.
Monterrey ocupa actualmente el séptimo lugar de la clasificación con nueve puntos, mientras que San Luis se encuentra en la decimosexta posición con tres unidades. Los dos equipos llegan con necesidades distintas, pero con el objetivo de sumar para mejorar su situación en el campeonato.
La escuadra dirigida por Matías Almeyda viene de superar 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup, con goles de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda. San Luis, por su parte, dejó escapar el triunfo ante Pachuca en su último compromiso de Liga MX, luego de que Carlos Moreno empatara el encuentro en tiempo agregado.
Sigue las acciones del duelo entre Rayados de Monterrey y el Atlético de San Luis de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.