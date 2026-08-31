Monterrey vs San Luis en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026 

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

El panorama previo coloca a Monterrey como favorito para conseguir la victoria en el Gigante de Acero. La posición en la tabla, la localía y el resultado conseguido entre semana en la Leagues Cup son algunos de los factores que favorecen al conjunto regiomontano.

El pronóstico apunta a un triunfo de Monterrey por 3-1, aunque San Luis ha demostrado capacidad para generar oportunidades y buscará aprovechar cualquier error de su rival.

El equipo de Diego Mejía necesita convertir sus momentos de buen funcionamiento en resultados. El propio entrenador reconoció después del empate ante Pachuca que los errores han terminado por costarle puntos al conjunto potosino: “Estos errores los estamos cometiendo en Primera División y en este nivel no hay tiempo, el fútbol no te espera”.

Del lado de Monterrey, Matías Almeyda destacó la respuesta de su plantel después del viaje y del desgaste acumulado en la Leagues Cup. Sobre Orbelín Pineda, autor del gol que selló el pase a semifinales, el técnico señaló: “El gol de Orbe es una de las características que tiene, es un jugador que tiene un buen disparo de media distancia”.

Con estos antecedentes, Rayados buscará aprovechar nuevamente su localía para acercarse a los primeros puestos del Apertura 2026, mientras Atlético de San Luis intentará conseguir su primera victoria del torneo bajo el mando de Diego Mejía.