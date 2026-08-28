Lester Martínez vs Luka Plantic en vivo: en vivo: fecha, hora y dónde ver la pelea por el título interino del CMB en Guatemala

Conoce a qué hora es la pelea y dónde verla en vivo desde Guatemala.

Cómo ver A Lester Martinez sábado 29 de agosto | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

El boxeo guatemalteco tendrá una cita especial este sábado 29 de agosto, cuando Lester Martínez vuelva a subir al cuadrilátero para enfrentar al croata Luka Plantić en uno de los combates más importantes de su carrera. El petenero será protagonista de la pelea estelar de la cartelera que se celebrará en Los Ángeles, California, con un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en juego.

Martínez se presentará con un récord profesional de 20 victorias, 16 de ellas por nocaut, y tendrá enfrente a otro peleador que todavía no conoce la derrota. Plantić llegará con 13 triunfos en igual cantidad de presentaciones y 10 nocauts, números que anticipan una exigente prueba para el guatemalteco.

El combate está pactado a 12 asaltos y tendrá en juego el título interino del CMB. Para Martínez, superar al croata podría volver a colocarlo en posición de buscar algunos de los enfrentamientos más importantes de la división después del empate por decisión dividida que protagonizó frente a Christian Mbilli.

MÁS INFORMACIÓN: Lester Martínez busca acercarse a una pelea con Canelo Álvarez ante Luka Plantic

Lester Martínez vs Luka Plantic en vivo: fecha y horario de la pelea del CMB

La pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić será este sábado 29 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California. Al tratarse del combate estelar, su comienzo dependerá de la duración de las peleas anteriores de la cartelera, pero se espera que los protagonistas suban al ring entre las 20:00 y las 21:00 horas de Guatemala.

¿Dónde ver en vivo la pelea de Lester Martínez vs Luka Plantic en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados podrán ver en vivo Lester Martínez vs Luka Plantić desde Guatemala a través de ProBox TV. La cartelera será transmitida mediante el canal oficial de YouTube de ProBox TV, donde podrán seguirse los diferentes combates de la jornada hasta llegar a la pelea estelar. De esta manera, la principal alternativa para seguir la presentación de Martínez será vía streaming. La transmisión permitirá acompañar al petenero en su regreso al cuadrilátero y en su pelea por el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo.

Lester Martínez vs Luka Plantic en vivo: ¿Cómo llegan a la pelea por el título interino del CMB?

Lester Martínez llega con un invicto de 20 victorias, 16 por nocaut, y con la posibilidad de dar otro paso importante dentro del boxeo internacional. El guatemalteco viene de protagonizar un empate por decisión dividida frente a Christian Mbilli y una victoria ante Plantić podría volver a abrirle la puerta a grandes peleas. Entre los nombres que aparecen en el horizonte están una posible revancha contra Mbilli e incluso la posibilidad de buscar en el futuro un combate frente a Saúl “Canelo” Álvarez.

Del otro lado estará un Luka Plantić que también permanece invicto, con 13 victorias y 10 definiciones antes del límite. La condición del croata convierte el enfrentamiento en una prueba de máxima exigencia para ambos, especialmente por tratarse de un combate pactado a 12 rounds y con un título del CMB en juego.

Martínez tendrá así una nueva oportunidad de ratificar su lugar en la escena internacional, pero primero deberá superar a un rival que tampoco sabe lo que es perder como profesional. Guatemala estará pendiente de una pelea que puede resultar determinante para el futuro del boxeador y acercarlo a combates todavía más importantes dentro de la división.

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