Santa Fe vs Millonarios, Liga BetPlay Dimayor 2026-II: fecha, horario y boletería

Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizarán el primer clásico capitalino de la temporada este miércoles 2 de septiembre.

Hinchas de Santa Fe | Vizzor Image.

El mes de septiembre será completamente apasionante para los hinchas de Independiente Santa Fe. El único equipo colombiano que sigue compitiendo a nivel internacional tendrá una seguidilla de partidos bastante interesantes. El primer miércoles del mes comenzará con nada más y nada menos que un clásico capitalino. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre la boletería para este juego.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Fe vs Millonarios?

La programación de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II dictaminó que el primer clásico capitalino del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano se jugará el miércoles 2 de septiembre. Desde las 8:25 de la noche, el balón rodará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe y Millonarios.

Este será un día 100 % ‘cardenal’. Puesto que, el equipo femenino de Independiente Santa Fe también jugará ese mismo día en el mismo escenario a partir de las 5:30 de la tarde ante América de Cali. Vale la pena recordar que, las ‘leonas’ se encuentran disputando los cuadrangulares de la Liga Femenina.

¿Hay entrada para hinchas de Millonarios en el clásico capitalino?

Luego de lo ocurrido entre las barras de Independiente Santa Fe y América de Cali, no solamente las barras fueron sancionadas, sino que los clubes de cierta manera también. La comisión de fútbol de Bogotá ordenó que durante 20 fechas, el equipo ‘cardenal’ cuando actúe como local no podrá darle acceso a los hinchas visitantes. En otras palabras, el clásico capitalino solamente tendrá hinchas de Santa Fe. La entrada para los hinchas de Millonarios ha sido denegada por sanción.

Boletos para Santa Fe vs Millonarios: precio y dónde comprar entradas

Tu Boleta será la plataforma distribuidora de las entradas para el clásico capitalino. Justamente, las boletas se podrán adquirir desde su página web. Allí encontrará las tribunas disponibles y su valor junto con el costo de servicio. Ahora bien, los precios oscilan desde los 100 mil pesos hasta los 192 mil pesos.

Precios para las boletas de Santa Fe vs Millonarios

Oriental general: 112.000 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

112.000 pesos colombianos (valor de servicio incluido). Oriental platea: 123.200 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

123.200 pesos colombianos (valor de servicio incluido). Oriental preferencial: 123.200 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

123.200 pesos colombianos (valor de servicio incluido). Occidental general: 168.000 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

168.000 pesos colombianos (valor de servicio incluido). Occidental platea: 215.100 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

215.100 pesos colombianos (valor de servicio incluido). Occidental preferencial: 215.100 pesos colombianos (valor de servicio incluido).

¿Por qué las tribunas de Sur y Norte no están a la venta?

Como bien se ha conocido, la batalla campal entre las hinchadas del América de Cali e Independiente Santa Fe tuvo grandes repercusiones. Para Independiente Santa Fe como club y actuando de local no podrá hacer uso de las tribunas de lateral norte y lateral sur por un total de 20 fechas.

Así mismo, la Guardia Albirroja Sur quedó completamente sancionada y no podrá ingresar trapos e instrumentos durante 20 fechas a los estadios de Bogotá en los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

Santa Fe vs Millonarios: ¿Cómo llegan al clásico capitalino?

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega con aire en la camiseta bastante importante. Pues, eliminó a nada más y nada menos que a River Plate de Argentina en el Estadio Más Monumental. Sumado a eso, viene de empatar a un gol en Barranquilla con una nómina mixta ante el bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Por su parte, Millonarios atraviesa un actualidad bastante fluctuante. Más allá de haber sido uno de los equipos que más fichajes realizó para esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II aún no logra sacar su 100 %. Ubicado en la casilla número cuarto de la tabla de posiciones con 11 puntos en seis partidos jugados solo acumulado una derrota en el torneo, pero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín solamente ha triunfado una vez.

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