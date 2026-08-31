La FMF reconoce el trabajo de militares y policías previo al América vs Puebla

Los servidores púbicos fueron reconocidos tras su labor en la Copa del Mundo 2026, celebrada en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Rafa Márquez y Memo Ochoa fueron parte de los homenajes | Imago7

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) reconoció a las Fuerzas Armadas y a la Policía de la Ciudad de México antes del partido entre América y Puebla, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026. La ceremonia se realizó sobre la cancha del Estadio Azteca y contó con la participación de representantes de la Federación, la Selección Mexicana y autoridades.

El acto estuvo encabezado por Enrique Nieto, secretario general adjunto de la FMF; Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, y Guillermo Ochoa, quienes ocuparon un lugar en la Línea de Honor instalada sobre el césped. La ceremonia tuvo como objetivo reconocer el trabajo de las instituciones de seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como parte del evento se entregaron reconocimientos a distintas instituciones. Enrique Nieto otorgó una distinción a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, entregó otro reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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La ceremonia también contó con la presencia de autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos estuvieron Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; el general de División D.E.M. Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y el general de Brigada D.E.M. Román Villalvazo Barrios.

Por parte de la representación policial participaron el comisario jefe Cristian Raymundo Sumano Salazar, el comisario Rogelio Ramón Hipólito y el comisario jefe Carlos Mario Zepeda Saavedra. La presencia de los distintos representantes formó parte del reconocimiento a las labores de seguridad realizadas durante el Mundial.

Hermoso homenaje en el Coloso de Santa Úrsula | Imago7

Uno de los momentos centrales ocurrió con el ingreso de la Bandera Monumental, que fue sostenida y desplegada por 120 elementos de las Fuerzas Armadas. El contingente estuvo integrado por 40 elementos del Ejército, 40 de la Fuerza Aérea y 40 de la Guardia Nacional, acompañados por la Banda de Guerra.

La música también formó parte de la ceremonia previa al encuentro. Setenta y cinco militares de la Banda de Música, el Coro y la Banda de Guerra de las Fuerzas Armadas participaron en la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente se proyectó un video conmemorativo en las pantallas del estadio.

El homenaje tuvo como referencia la participación de las instituciones de seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración se llevó a cabo el 11 de junio. La ceremonia en el Estadio Azteca concluyó con la entrega simbólica de los reconocimientos sobre el terreno de juego, ante aficionados y medios de comunicación, para destacar la coordinación entre el fútbol, las autoridades y los cuerpos encargados de la seguridad durante el torneo.

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