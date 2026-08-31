Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en el estadio ubicado en Palmaseca.

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 30 de agosto de 2026?

El duelo entre caleños y santandereanos que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali, dará inicio a partir de las 8:20 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 8:20 de la noche.

Alineaciones Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, Johan Martínez, José Caldera, Edwin Velasco, Nicolás Benedetti, Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo, Steven Rodríguez y Juan Dinenno. DT : Rafael Dudamel.

Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, Johan Martínez, José Caldera, Edwin Velasco, Nicolás Benedetti, Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo, Steven Rodríguez y Juan Dinenno. : Rafael Dudamel. Bucaramanga: Fiermarin Frolan; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José García, Fredy Hinestroza, Felix Charrupi; Leandro Flores, Emerson batalla, Fabián Sambueza, José Ortiz y Luciano Pons.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga Betplay 2026?

El equipo favorito para quedarse con los tres puntos en el juego entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, es el conjunto visitante. El onceno dirigido por el director técnico uruguayo Pablo Peirano tiene la primera opción de llevarse el triunfo gracias a su acumulado en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y en aún no haber perdido en el 2026-II.

Por su parte, Deportivo Cali acumula siete puntos en cinco partidos jugados y solamente acumula dos victorias en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Un semestre donde tiene la obligación de clasificar a los cuadrangulares semifinales sí o sí.

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