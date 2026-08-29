Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 6

La Máquina del Cruz Azul regresó a la senda de la victoria tras tres derrotas al hilo. América y Atlas buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla este sábado

Los cementeros sonríen después de tres amargas semanas | Imago7

La jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó este viernes con resultados que modificaron el panorama de algunos equipos. Cruz Azul volvió a sumar de a tres después de encadenar tres derrotas, mientras que Gilberto Mora puso a los Xolos de Tijuana como sublíder momentáneo tras dar cuenta en casa de los Pumas.

La Máquina consiguió cortar su racha negativa con una victoria de 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Victoria. El conjunto cementero había perdido sus tres compromisos anteriores, por lo que el resultado representa una oportunidad para recuperar terreno en la clasificación, además de ser una bocanada de aire fresco para Joel Huiqui, sobre quien ya empezaban a recaer ciertas dudas sobre su mandato.

En otro partido de este viernes, Atlante y León empataron 1-1. Los Potros aprovecharon su condición de local para rescatar un punto frente al conjunto esmeralda, que buscaba meterse a la pelea por un lugar en la parte alta del campeonato. A pesar de que evitaron la caída en casa, a los Potros aún les resta mucho trabajo que hacer, si es que se quieren meter a la pelea por un lugar entre los ocho mejores.

Finalmente, en el último partido de viernes, los Xolos de Tijuana lograron imponer condiciones en casa, venciendo a los Pumas de la UNAM con doblete de Gilberto Mora. Dicho resultado puso a los fronterizos en el segundo lugar de la tabla general, mientras que los felinos se estancaron en la segunda sección del campeonato.

La actividad continuará este sábado 29 de agosto con cuatro encuentros. Atlas enfrentará a Querétaro a las 17:00 horas, mismo horario en el que Pachuca recibirá a Chivas. Posteriormente, América se medirá con Puebla a las 19:05 horas, mientras Santos Laguna y Tigres cerrarán la jornada sabatina a las 21:10 horas.

El domingo llegará el cierre de la sexta fecha con dos compromisos. Toluca recibirá a FC Juárez a las 18:00 horas, mientras Monterrey enfrentará al Atlético de San Luis a las 20:10 horas.

MÁS INFORMACIÓN: Gilberto Mora firma una noche redonda y hunde a Pumas con doblete en Tijuana

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 6

La Máquina del Cruz Azul le puso fin a su caída libre dentro de la tabla general al hacerse del triunfo en su visita a los Rayos del Necaxa. Por su parte, los Esmeraldas de León dejaron escapar la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la clasificación tras el empate en el Azteca ante el Atlante. Finalmente, los Xolos sorprenden al empatar en puntos al América, ubicándose en lo más alto de la clasificación.

América | 13 puntos | +8 Dif Tijuana | 13 puntos | +3 Dif Atlas | 12 puntos | +3 Dif Toluca | 10 puntos | +4 Dif Chivas | 10 puntos | +3 Dif Puebla | 10 puntos | +2 Dif León | 10 puntos | +2 Dif Monterrey | 9 puntos | +5 Dif Cruz Azul | 9 puntos | 0 Dif Pumas | 8 puntos | 0 Dif Querétaro | 7 puntos | +0 Dif Necaxa | 7 puntos | -3 Dif Atlante | 6 puntos | -2 Dif Pachuca | 4 puntos | 0 Dif Tigres | 4 puntos | -2 Dif San Luis | 3 puntos | -4 Dif Santos | 0 puntos | -7 Dif FC Juárez | 0 puntos | -12 Dif

Resultados de la jornada 6 de la Liga MX 2026

El buen nivel que ha mostrado la Franja del Puebla en el arranque del torneo hace que el duelo de los camoteros en la Ciudad de México ante las Águilas del América se presente como uno de los más atractivos de la semana. Por su parte, el Atlas podría terminar aprovechando el resultado del encuentro en el Estadio Azteca y llegar al liderato del torneo, en caso de que derroten a los Gallos de Querétaro y un descalabro azulcrema.

Viernes 28 de agosto

19:00 horas | Necaxa 1-3 Cruz Azul | CRÓNICA

19:00 horas | Atlante 1-1 León | CRÓNICA

21:10 horas | Tijuana 2-0 Pumas | CRÓNICA

Sábado 29 de agosto

Domingo 30 de agosto

18:00 horas | Toluca vs FC Juárez

20:10 horas | Monterrey vs Atlético de San Luis

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Gilberto Mora volvió a demostrar su efectividad desde los once pasos, y con doblete en casa llevó a su equipo al triunfo ante Pumas, además de colocarse como sublíder entre los máximos artilleros con cuatro tantos. Por su parte, tras colaborar con gol en el triunfo ante el Necaxa, Nicolás Ibáñez se metió a la pelea dentro del top 5 de goleadores en el campeonato. Habrá que esperar a ver si Lucas Ocampos y Salomón Rondón toman mayor distancia este fin de semana.

Lucas Ocampos | Monterrey | 5 goles Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles Gilberto Mora | Tijuana | 4 goles Henry Martín | América | 3 goles Nicolás Ibáñez | Cruz Azul | 3 goles

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