El nuevo ídolo de Guatemala va por Canelo Álvarez: Lester Martínez levanta la mano tras su polémica victoria

Lester Martínez defendió su cinturón interino frente a Luka Plantic con un polémico nocaut técnico el pasado 29 de agosto en el USC Galen Center

Lester Martínez busca el cinturón titular del CMB | Getty Images vía AFP: Marcus

Lester Martínez venció a Luka Plantic con un polémico nocaut técnico el pasado 29 de agosto en Los Ángeles, California; sin embargo, el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo ya tiene la mirada puesta en su próximo objetivo profesional: una revancha con Christian Mbilli o una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el cinturón principal del organismo verde y oro.

El nuevo ídolo de Guatemala defendió su estatus de campeón interino este fin de semana. El réferi decidió detener el intercambio de golpes en el décimo round, pese a los reclamos de Luka Plantic. El boxeador croata consideró que todavía estaba en condiciones de continuar la pelea, pero el tercer hombre sobre el ring del USC Galen Center determinó que había recibido demasiado castigo.

Tras el final de la función, Lester Martínez fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar a Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras, quien defenderá el cetro ante Canelo Álvarez el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

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“Ya cumplimos con una defensa que el CMB nos puso porque eran dos, ya cumplimos con una, pero ahorita estaríamos, creo que, a la espera entre Canelo y Mbilli”, declaró Lester Martínez frente a los medios de comunicación. “Porque estamos aptos para ellos”.

El Guante Dorado de Guatemala y Christian Mbilli empataron por decisión dividida en una intensa pelea de 10 asaltos celebrada el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas; sin embargo, la revancha quedó en el aire debido a que el boxeador camerunés nacionalizado francés prefirió esperar una pelea con Canelo Álvarez para exponer el cinturón del CMB que obtuvo de rebote tras el retiro de Terence Crawford, quien dejó vacantes los cinturones que le arrebató al tapatío.

“Cualquiera de los dos me conviene. Hay una siguiente pelea pendiente (por el título de Mbilli), hay un campeón y quiero demostrar que yo también puedo”, indicó el boxeador guatemalteco.

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Lester Martínez todavía no tiene asegurada una pelea por el título principal. El Consejo Mundial de Boxeo tendrá que discutir esa posibilidad durante la próxima Convención Anual, que se realizará en noviembre en Acapulco, pero el escenario luce viable en medio de la reconfiguración que vive la categoría de las 168 libras.

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